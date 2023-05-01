В Чебоксарах прошли съемки кулинарного трэвел-шоу «Повара на колесах»

Как весенняя трава сныть помогла попасть на Первый канал

Четыре дня провела в Чувашии съемочная бригада популярной программы «Повара на колесах» на Первом канале. В каждом выпуске этой передачи ее ведущие, два именитых шеф-повара из известных ресторанов, отправляются в очередное путешествие по России, чтобы познакомиться с местной кухней и культурой и приготовить на основе этого новое авторское блюдо. «СЧ» узнала, какие гастрономические впечатления остались у них от республики, на какие кулинарные шедевры их вдохновил свежий волжский ветер, и немного подсмотрела, как проходит съемочный процесс.

…Веселый желто-зеленый фургон, припаркованный на Московской набережной в Чебоксарах, заметен был издалека. Для шеф-поваров из Москвы, итальянца Кристиана Лоренцини, кулинара в третьем поколении и владельца собственного ресторана в столице, и Антона Тихого, стажировавшегося в лучших европейских ресторанах, этот фудтрак — и рабочая кухня, и съемочная площадка одновременно. Несколько часов на готовку блюд, и вот прямо на Московской набережной предстояло раскрыть главную интригу шоу — узнать, чье кулинарное творение лучше. В программе эту миссию доверяют обычным жителям города. Именно они после дегустации и определяют «короля вкуса».

Выбор чебоксарцам предстоял непростой. Не каждый день пробуешь высокую кухню от московских шеф-поваров. На одной чаше весов — блюдо под названием «Суда-кан» от Кристиана, где главным ингредиентом выступил судак. На другой — «Сытная сныть» от Антона с необычным соусом из первой весенней травы сныть. По задумке авторов программы, отправляясь в гастрономический тур по стране, шеф-повара еще не знают, что будут готовить. Идея для блюда к ним приходит в процессе знакомства с регионом, живущими там людьми, их историей, традициями и национальными блюдами, а само блюдо до самого конца держится в секрете.

Кстати «Министры и мэры, отвлекитесь от телефонов!..» В составе съемочной группы — 12 человек и два повара. В месяц они успевают объехать четыре города. Внутри фудтраков есть все необходимое для приготовления блюд, а заготовки для них повара делают заранее в местных ресторанах. Обстановка на съемках — веселая и дружелюбная, но в то же время поддерживается строгая дисциплина. В Чебоксарах, например, «замечаний» режиссеров не удалось избежать даже высокому начальству. «Уважаемые министры и мэры, отвлекитесь от телефонов», — скомандовали им в громкоговоритель. А для лучшей картинки Денису Спирину и Дмитрию Краснову пришлось безропотно выдержать несколько дублей.

В Чебоксарах, как признались шеф-повара, вдохновение их посетило на центральном рынке. Именно там Антон Тихий увидел пышные пучки сныти, которыми торговали местные жители. Обычная на вид трава, которую в Чувашии больше знают как серде, удивила гурмана и подтолкнула к созданию блюда с чувашским колоритом. А когда он узнал, что из сныти чуваши издревле варят зеленые щи, рецепт сложился в голове сам собой. «Вроде сорняк, который под ногами, но по вкусу сныть напоминает укроп, петрушку и шпинат, вместе взятые. Когда отщипнул — такой аромат!» — восхищен Антон, который до приезда в Чувашию даже не знал о таком растении.

Его соведущий и в то же время соперник по кулинарному баттлу Кристиан Лоренцини на рынке присмотрел свежевыловленного волжского судака. «Так как мы на Волге, посчитал, что блюдо должно быть обязательно из рыбы. Использовал каннеллони — это такие итальянские макароны в виде толстых трубочек, я их фаршировал судаком, так что у меня получилось чувашско-итальянское блюдо», — улыбнулся итальянец. «И фисташки, — дополнил его коллега. — Это сочетание — рыба и фисташки — даже меня удивило».

Дегустировавшие блюда чебоксарцы, по счастливой случайности гулявшие по Московской набережной и попавшие в «телевизор» на съемки Первого канала, не скрывали своего восторга и от позитивных шеф-поваров, и от их кулинарных произведений. Горожан удивили сочетание продуктов, вкус, подача, консистенция… Кто-то даже попросил рецепт, но шеф-повара ответили, что рецепта еще даже нет, они по большей части импровизировали на кухне фудтрака и после выхода программы на экран его обязательно напишут.

Победителя кулинарного поединка горожане определили голосованием — на специальной доске у фургона они клеили магнитик в пользу того или иного шефа. Предпочтения разделились: одни были за рыбу, другие — за мясо (то самое блюдо с соусом из серде). Лишь одна девочка лет пяти на вопрос ведущих, что ей понравилось больше, откровенно заявила: «Ничего!» Имя победителя шоу участникам съемок уже известно, а вот телезрители узнают 21 мая. В этот день программа выйдет на экран.

Среди «экспертов», снимавших пробу с блюд Кристиана и Антона, оказалась и та самая зеленщица с чебоксарского рынка, у которой московский шеф-повар купил сныть. Жительницу Кугесь пенсионерку Ираиду Семенову продюсеры шоу пригласили поучаствовать в программе, и она с радостью согласилась. Ираида Павловна торгует на рынке домашним молоком, сметаной, сливочным маслом, а весной — еще и первой зеленью: крапивой и серде. Травы она собирает в лесу, недалеко от дома.

«Серде их заинтересовала сразу, я объяснила, что из нее можно сварить вкусный суп, рассказала как. Они, конечно, по-своему приготовили, даже не думала, что из серде можно сделать такое», — удивлена сельчанка. У нее же приобрели телевизионщики и многие другие ингредиенты для съемок программы: молоко, сливки, сметану. Еще одну бутыль молока она отдала в подарок.

Кстати, натуральные фермерские продукты — одна из фишек программы «Повара на колесах». Куда бы ни приехали шеф-повара, они закупают ингредиенты для своих блюд на местных рынках, а не в супермаркетах, отдавая предпочтение, скажем, местной картошке нежели египетской. «Это одна из задач программы. В России много классных продуктов, про которые никто не знает, и мы хотим их показать», — рассказала креативный продюсер Анна Маркарян.

Оценили высокую кухню не только обычные люди, но и шеф-повара некоторых чебоксарских ресторанов, участвовавшие в съемках программы. Отведали блюда и вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, а также глава администрации города Чебоксары Денис Спирин. Они поблагодарили съемочную группу за внимание к республике и городу, а чебоксарский градоначальник вручил гостям наклейку с гербом Чебоксар. Эмблему по традиции программы наклеили на фургон в память о городах, в которых побывали «Повара на колесах». Вместе с чебоксарской наклеек на кузове насчитывалось несколько десятков. А прямо из Чебоксар шеф-повара отправились за гастрономическими открытиями дальше, в Ульяновск.

Между тем

Два ширтана и мусс из одуванчиков

Путешествие в Чувашию для шеф-поваров и съемочной группы Первого канала не ограничилось гастрономическими впечатлениями. Они успели погулять по Чебоксарам, заглянули в Чувашский национальный музей посмотреть на Вышитую карту России, поучаствовали в водных развлечениях — покатались на вейкбордах на заливе и погоняли на яхтах на волжской волне, а также познакомились с чувашской свадьбой и банным обрядом и изготовили браслеты-обереги из бересты.

Покорила их и чувашская кухня. При дегустации ширтана гостей растрогала история этого блюда. Настоящий ширтан томили в печи около недели, чтобы он дольше хранился. Блюдо это было не повседневным, его отдавали солдатам, идущим на войну. Причем готовилось сразу два одинаковых ширтана: один забирали с собой, а другой — оставляли дожидаться солдата дома. Увидели гости и как правильно есть хуплу: сначала нужно надрезать крышечку, потом съесть начинку из картофеля и мяса. Попробовали они и «околочувашскую» кухню — одуванчиковый мусс.