О популярных в нашей республике летних видах спорта рассказали на федеральном телеканала «Матч ТВ»

В Чебоксарах авторы проекта «Что по спорту?» Алекс Смольянинов и Артем Чупин сами поиграли в пляжный волейбол, покатались на самокатах и на гидрофойле, полетали на флайборде. Посетили они и единственный Центр маунтинбайка в стране, а также побывали в Заволжье на базе кайтсерфинга, где тренируется трехкратный чемпион России по этому виду спорта Антон Минаев, сообщил Глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. А еще журналисты пообщались с известными тренерами и спортсменами Чувашии.

Передача «Что по спорту?» о нашей республике уже вышла в эфир — запись можно найти на сайте телеканала «Матч ТВ».