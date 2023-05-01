АННА ПОЛЕЖАЕВА,

директор Дома народов России :

«Чувашия имеет богатый опыт в реализации масштабных межнациональных проектов. Яркий пример тому — Вышитая карта России. У республики есть чему поучиться, перенять опыт и масштабировать его. Те мероприятия, которые проводит Чувашия, — это сильные и смысловые символы единства для всей нашей многонациональной страны. Дом народов готов к реализации совместных проектов, важных для всех жителей России. Уже достигнуты договоренности о взаимодействии в конкретных проектах в этом году. Со стороны Чувашии будет оказана поддержка в реализации международных инициатив Дома народов России по линии ЮНЕСКО, также регион поддержит проекты, направленные

на сохранение исторической памяти. Дом народов России поможет в реализации масштабных проектов Чувашии, в их числе крупные фестивали: «Вышитых карт регионов России» и «Национальных видов единоборств».