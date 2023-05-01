Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АННА ПОЛЕЖАЕВА,
директор Дома народов России :

«Чувашия имеет богатый опыт в реализации масштабных межнациональных проектов. Яркий пример тому — Вышитая карта России. У республики есть чему поучиться, перенять опыт и масштабировать его. Те мероприятия, которые проводит Чувашия, — это сильные и смысловые символы единства для всей нашей многонациональной страны. Дом народов готов к реализации совместных проектов, важных для всех жителей России. Уже достигнуты договоренности о взаимодействии в конкретных проектах в этом году. Со стороны Чувашии будет оказана поддержка в реализации международных инициатив Дома народов России по линии ЮНЕСКО, также регион поддержит проекты, направленные
на сохранение исторической памяти. Дом народов России поможет в реализации масштабных проектов Чувашии, в их числе крупные фестивали: «Вышитых карт регионов России» и «Национальных видов единоборств».

Опубликовано: 3 мая 2023 г.


Читайте также:

Открылась выставка работ финно-угорских фотожурналистов
21 февраля — международный день родного языка
Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов - о поправках к Конституции России
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
Сохранить свой язык и нести его по жизни
Еще раз о Буртасе
Наталья Мокеева: «У нас, у чувашей, много песен о том, как мы возвращаемся домой»
На эстонском радио уже почти десять лет выходит передача на чувашском языке «Ӑраскал»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.