Житель Нижнего Новгорода хотел сбыть в Чебоксарах собственноручно выращенную коноплю

Глухое место на окраине Чебоксар, куда на попутной машине прибыл нижегородец, чтобы сделать закладки, только казалось глухим. За всеми действиями мужчины в лесном массиве поселка Заовражный внимательно наблюдали оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии.

— По пути следования от места, куда прибыл, до места задержания он успел оборудовать 12 тайников-закладок, — рассказывает оперативник УКОН. — Координаты зафиксировал на свои электронные устройства.

Когда закладчик вышел из леса, появилась автомашина с сотрудниками полиции. Растерянного и испуганного жителя Нижнего Новгорода доставили в Отдел полиции № 4 УМВД России по г. Чебоксары. Досмотр производился в присутствии понятых. В рюкзаке, под толстовкой молодого человека, которая вся пропахла марихуаной, лежали пакетики с каннабисом — в общей сложности около килограмма наркотиков. Оперативники и следствие уверены, что изъятые свертки были приготовлены именно для сбыта. Причем и выращены, и упакованы лично нижегородцем, ранее судимым за аналогичное преступление.

Обыск был произведен и в арендованной фигурантом квартире в Нижнем Новгороде, где размещалась лаборатория. Внутри полицейские нашли только пустые горшки и оборудование для домашней «теплицы». Из переписки задержанного с оператором виртуального магазина стало понятно, что собрав и высушив очередной урожай, он по указанию интернет-куратора решил реализовать его в Чувашии.

Уголовное дело по части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбужденное в отношении 27-летнего сбытчика, расследуется следственным отделом ОП № 4 УМВД России по г. Чебоксары.