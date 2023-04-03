Минспорта Чувашии в честь своего 100-летия объявляет конкурс детских сочинений

В нынешнем году главное спортивное ведомство республики отмечает круглую дату — Министерству физической культуры и спорта Чувашии исполняется 100 лет. В рамках празднования юбилея организация запускает два творческих соревнования — конкурс детских сочинений «О спорт, ты — мир!» и конкурс детских рисунков «Спорт глазами детей».

У детей трех возрастных групп: 6-9, 10-13 и 14-16 лет появится возможность проявить креативность и творческую смекалку. При этом участники смогут представить в каждом конкурсе только одну работу.

Сочинение для творческого состязания «О спорт, ты — мир!» должно быть написано самостоятельно, без помощи взрослых. Также автору в его материале важно выразить свою точку зрения и продемонстрировать понимание темы. Объем сочинения — не более трех печатных листов без титульного листа. В свою очередь, рисунки для конкурса «Спорт глазами детей» должны быть выполнены на бумаге формата А4 в любой технике: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, коллаж, аппликация и других.

Итоги обоих конкурсов будут подведены до 20 июня 2023 года. Победители награждаются дипломами Минспорта Чувашии в каждой возрастной группе. Полную информацию о конкурсах читайте на сайте sport.cap.ru.