В Чувашии подвели итоги образовательной акции «Тотальный диктант»

Каждый шестнадцатый — отличник

Замечательный результат показали в этом году участники Тотального диктанта на очных площадках в Чебоксарах и Новочебоксарске. На пятерку довольно непростой текст владивостокского писателя и журналиста Василия Авченко написал 31 человек. А всего, как уже сообщала «СЧ», акцию посетили более 500 любителей русского языка. Чемпионов по грамотности по традиции чествовали в большом лекционном зале ЧГУ имени И.Н. Ульянова — заслуженные сертификаты отличников и памятные подарки им вручили ректор вуза Андрей Александров и заместитель главного редактора газеты «Советская Чувашия» Игорь Герасимов. Университет и газета, напомним, вот уже 11 лет координируют проведение Тотального диктанта в столице республики и ее городе-спутнике.

К пятерке шла десять лет

Школьники и пенсионеры, обладатели ученой степени и рабочие предприятий, филологи и математики — отличниками оказались люди самых разных возрастов и занятий. Одним нынешний диктант принес первую долгожданную пятерку, другим (и таких на награждении было большинство) — очередную. Так, рекордсменом Тотального диктанта в Чебоксарах, пожалуй, можно считать учителя английского языка чебоксарской школы №1 Светлану Дмитриеву. Для нее это уже шестая пятерка! Молодой педагог по образованию — филолог, но в школе вот уже более десяти лет преподает не русский язык, а английский. «Тотальный диктант помогает проверить, не все ли я забыла, — улыбается многократная отличница. — Мне очень нравится атмосфера акции — это и радость, и волнение. Столько переживаний, когда заходишь в личный кабинет на сайте, чтобы узнать отметку! Здорово, когда столько людей одновременно заняты интеллектуальным трудом».

А через группу «Тотальный диктант в Чебоксарах» ВКонтакте откликнулась семикратная отличница акции Татьяна Семенова. Седьмую пятерку девушка в этом году получила в Санкт-Петербурге, куда недавно переехала, а шесть предыдущих — в Чебоксарах. Как рассказала Татьяна, текст она писала под диктовку актера Народного драматического театра при Пушкинском доме культуры Алексея Наумова в торговом центре рядом с домом. А перед диктантом посещала подготовительные занятия в РГПУ имени А.И. Герцена. «С теплом вспоминаю площадку в Национальной библиотеке и диктующего из ЧГУ имени И.Н. Ульянова Ирину Иванову, а также всю команду Тотального диктанта города Чебоксары. Для меня это праздник грамотности и подтверждение моей квалификации — по образованию я учитель русского языка и литературы и культуролог, десять лет отработала корректором. И хотя я уже не работаю по специальности, продолжаю любить русский язык», — поделилась впечатлениями собеседница. Церемония вручения, кстати, в городе на Неве прошла в Эрмитаже. В Петербурге «отлично» получили 414 человек.

Своего рода личный рекорд в этом году установила и постоянная участница Тотального диктанта, чебоксарская пенсионерка Галина Аношина, более 40 лет проработавшая учителем начальных классов. К пятерке за Тотальный диктант Галина Павловна шла с 2014 года, но каждый раз немного не везло. Юбилейный для нее, десятый диктант, наконец, принес удачу. «Это просто любовь к русскому языку», — объясняет свою преданность акции отличница. После каждого диктанта она тщательно разбирала свои ошибки, не пропускала курсы в университете «Русский по пятницам» и, как считает, такое старание дало всходы. Останавливаться на достигнутом Галина Павловна не собирается и намерена дальше писать диктанты. «Дело даже не в оценке, — говорит она. — Интересно проверить себя».

Диктант как вызов самому себе

Есть первая пятерка и в копилке достижений одиннадцатиклассницы чебоксарского лицея №2 Екатерины Седовой. Вечером перед написанием она на двойной скорости просмотрела шестичасовую запись онлайн-уроков для подготовки к Тотальному диктанту и, как оказалось, не зря. Оттуда она узнала о хитром правиле с вводными словами, которое помогло ей не допустить ошибку. К слову, одну из самых частых на нынешнем диктанте. «Больше читайте», — дает совет трижды отличница Наталия Осипова. Она работает экономистом, по первому образованию — филолог. «Я люблю русский язык, русскую культуру. Всякий раз мне интересно, кто автор, какой текст, и конечно, как я напишу. Это определенный вызов самой себе», — считает участница.

Впрочем, как отметил ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров, не только люди с филологическим образованием отличились на Тотальном диктанте. Среди чемпионов — студенты факультета информатики и вычислительной техники, представители судейского корпуса, инженеры, те, кто только начинает изучать русский язык, и те, кто в этом деле собаку съел… Выделил он и «почетного отличника» доктора исторических наук Тихона Сергеева. В этом году Тихон Сергеевич получил свою пятую пятерку. Свое почтение акции он выразил стихами.

Обособленные члены предложения, обобщающие слова, правописание частицы «не» — как напомнили на разборе опасных мест диктанта, «отлично» можно было получить только за идеально написанную работу, где есть максимум одна пунктуационная ошибка. Бланки претендентов на пятерку эксперты-филологи перепроверяли по три, а то и пять раз. Оценку «пять», по словам председателя городской экспертной комиссии, доцента кафедры русского языка и литературы Надежды Федоровой, проверяющие ставили с удовольствием и очень расстраивались, когда одна лишняя орфографическая или пунктуационная ошибка не позволяли этого сделать. А некоторых «пятерочников» они узнавали по почерку.

Кстати, разобраться в написанном (не у всех почерк каллиграфический) филологам не составило труда. Но некоторые участники акции в других городах на всякий случай оставляли на бланке пометки, что означает та или иная закорючка. Всего в проверке работ были заняты около 20 филологов университета.

Кстати

В Тотальном диктанте принимают участие и иностранные студенты, обучающиеся в России. Специально для них на основе текста диктанта разрабатывают упрощенную и адаптированную версию в виде теста TruD. В этом году в Чувашии свои знания русского языка проверили 79 иностранцев, а шесть из них, набравших наибольшее количество баллов из ста, наградили сертификатами отличника — это студенты из Египта, стран СНГ. Особо порадовало организаторов то, что к акции проявили большой интерес студенты, которые недавно изучают русский язык. Некоторые, например, впервые услышали русскую речь только в прошлом году.