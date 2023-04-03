В минувшие выходные в Суздале завершилось первенство России по легкоатлетическому кроссу

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В копилке легкоатлетов из Чувашии пять наград разного достоинства. Хороший бег на 3 км по пересеченной местности продемонстрировал подопечный Валентина Давалова Рудольф Прокопюк — он первым пересек финишную черту среди юниоров до 20 лет, показав время 8 минут 33 секунды. Спортсмены из группы Валентина Давалова отметились еще тремя бронзовыми наградами. В возрастной категории до 18 лет третье место заняли Николай Соколов и София Димитриева, преодолевшие непростую дистанцию в 2 км за 5 минут 45 секунд и за 6 минут 43 секунды соответственно. А в забеге на 5 км среди молодежи до 23 лет с результатом 14 минут 33 секунды «бронза» на счету Александра Алексеева.
Золотую награду среди спортсменок до 16 лет выиграла Ксения Романова. Подопечная Станислава Егорова пробежала дистанцию 2 км за 6 минут 24 секунды.

Опубликовано: 24 апреля 2023 г.


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