Узбекистан готов сотрудничать с Чувашией в сфере промышленности, медицины и АПК

От тракторов до туризма

На открывшейся в Ташкенте международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» работала вчера делегация нашей республики во главе с руководителем региона Олегом Николаевым.

В состав делегации, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, вошли вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев, а также представители Агентства инвестиционного развития республики, руководители крупных промышленных предприятий региона.

«Иннопром» — это не только площадка, на которой лидеры промышленных отраслей презентуют свои проекты, но и возможность продвигать российскую промышленную продукцию на международном уровне, в частности на азиатском рынке, — сообщил Олег Николаев. — Мы готовы к сотрудничеству с зарубежными компаниями и готовы предложить им свои услуги и технологии».

В этом году на полях «Иннопрома» Чувашия представит опытный образец нового колесного трактора «Агромаш», произведенного в партнерстве с крупнейшим индийским производителем сельхозтехники в рамках специального инвестиционного контракта СПИК 2.0. Напомним, Чувашия первая среди регионов страны вышла на заключение СПИК 2.0 по созданию производства тракторной техники.

Вчера на полях выставки было подписано соглашение о побратимстве между Новочебоксарском и Карши — городом на юге Узбекистана, административным центром Кашкадарьинского вилоята (области). «Такое сотрудничество — важный элемент конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, — отметил Глава Чувашии в своем телеграм-канале. — Основные направления работы — промышленность, АПК и социальная сфера». После подписания соглашения Глава Чувашии сообщил о готовности республики поставлять в Узбекистан лук–севок. В свою очередь, хаким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов предложил организовать и поставки картофеля, заинтересовали его и чувашские трактора.

В понедельник же состоялась встреча Главы Чувашии Олега Николаева с заместителем министра здравоохранения Узбекистана Отабеком Фазилкаримовым. На ней был обсужден будущий меморандум о сотрудничестве Чувашии и Узбекистана в сфере медицинского туризма. «Чувашия обладает уникальными компетенциями в сфере высокотехнологичной медицины, — сказал Глава республики. — Прежде всего, в офтальмологии. Центр «Микрохирургия глаза» — один из самых современных в мире.

Наша справка «Иннопром» — ключевая площадка для расширения международного сотрудничества на рынке Центральной Азии. На выставке представлены наиболее востребованные на рынке региона продукция и технологии транспортного, сельскохозяйственного, дорожно-строительного машиностроения, металлургии, добывающей индустрии, ТЭК, химии, фармацевтической и медицинской промышленности, информационных технологий.

Другое учреждение высокого уровня — Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Он второй в стране в сфере эндопротезирования. А учитывая, что наша республика — экологически чистый регион, имеет удобное географическое положение, богатую культуру и традиции, она привлекательна с точки зрения туризма, в том числе и медицинского. И привлекательна не только для россиян. Только в прошлом году в Чувашию приехали почти 40 тысяч иностранных граждан, и 7 тысяч из них прошли лечение в наших медицинских центрах».

По словам Олега Николаева, специалисты МНТК и Центра травматологии готовы организовать взаимодействие более широкого спектра — это и повышение квалификации врачей, и первичные приемы, и совместные операции, как дистанционно, так и с выездом. Он также рассказал, что республика активно работает над тем, чтобы вокруг медицинских услуг формировался соответствующий туристический сервис. «Чтобы люди, покупая путевку для получения высокотехнологичной помощи, больше ни о чем не задумывались. Приехали, получили соответствующую медпомощь, дальше перешли на реабилитацию, уехали», — обрисовал перспективу Олег Николаев.

Есть чем поделиться и Узбекистану — эта страна является лидером в области медицинского туризма в Центральной Азии, благодаря своим уникальным природным ресурсам и богатому опыту в лечении различных заболеваний. «Мы готовы обсудить любые варианты сотрудничества, — отметил Олег Николаев. — Готовы использовать возможности в том числе в рамках национальных проектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Здравоохранение». Уверен, совместные усилия смогут привести к дальнейшему развитию медицинского туризма в Чувашии и Узбекистане, а главное — будут полезны гражданам».

КСТАТИ

В рамках деловой программы выставки «Иннопром. Центральная Азия» запланировано также участие нашей делегации в пленарной сессии «Международный промышленный ХАБ в центральной Азии: новые амбиции и задачи» и в круглом столе «Промышленные зоны и технопарки: формат, который взлетает», на котором Глава Чувашии выступит одним из спикеров.