Ветераны буренок не бросят

О встрече с хозяевами сельских подворий рассказал в телеграм-канале глава Комсомольского муниципального округа Александр Осипов.

«Перед сельчанами встала традиционная проблема — с сезонным ростом надоев падают закупочные цены», — написал он.

Как уже сообщала «СЧ», разобраться с этой проблемой на местах главам муниципалитетов поручил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. На момент совещания с главами закупочная цена молока, сдаваемого сельчанами, в среднем по республике составляла 18 рублей за литр. В Комсомольском она чуть выше — 19-20 рублей. «Но это все равно ниже на 21%, чем в тот же прошлогодний период, — посетовал глава. — Население переживает, что в апреле ожидается новое пикирование вниз. Планирую провести очередное совещание с молокосборщиками, чтобы поискать взаимоприемлемое решение по выходу из ценового кризиса».

Несмотря на непростую ситуацию, глава муниципалитета нашел повод для сдержанного оптимизма. «Отрадно, что многие жители, несмотря на свой возраст, держат коров, сдают молоко. «Пока есть возможность сдавать молоко, будем держать коров», — рассказала мне 80-летняя Галина Петровна Валитова», — сообщил Александр Осипов.