Чем ближе большое молоко, тем оно дешевле

Перед сельчанами встает традиционная проблема — с сезонным ростом надоев падают закупочные цены на молоко. Для хозяев буренок они опустились до 18,8 рубля за литр — на 21% ниже, чем в тот же прошлогодний период, хотя в последние два года ниже 20 рублей в это время не было. Средняя закупочная цена молокозаводов упала на 10% — до 26 рублей.

А надои растут…

Экономика удешевления проста — чем больше предложение, тем ниже стоимость товара. Зимой большая часть буренок находится в так называемом запуске, то есть вынашивают телят, а значит, не доятся. С началом весны начинаются отелы, наступает пора большого молока, достигающая пика летом. И вот каждый год у хозяев личных подворий возникают финансовые трудности — за продукцию перекупщики дают буквально бросовую цену. И каждый год Минсельхоз республики собирает совещания на эту тему.

На днях вице-премьер-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов назначил такой сбор, приглашены на него были производители молока, его сборщик и переработчики, руководители муниципальных округов республики. Министр напомнил, что молочная отрасль для АПК Чувашии — одно из самых приоритетных и успешно развивающихся направлений. За последние пять лет среднегодовой надой от коровы вырос с 5,5 до 7 тысяч литров.

Одни из ведущих в производстве молока — личные хозяйства, за ними порядка 60% от общего объема сырья. А ЛПХ в республике немало, 234 тысячи, для многих из них продажа молока чуть ли не единственный источник дохода. «Люди возмущаются, звонят, пишут, а на местах их отсылают в Минсельхоз», — сказал министр. И добавил, обращаясь к главам округов: «Сами не можете или боитесь выйти к народу, выслушать его и прийти к нам с предложениями?». Что руководство ряда муниципалитетов плохо владеет обстановкой с закупками молока, обнаружилось прямо на совещании. Представитель администрации Урмарского округа пожаловался, что с молочными коммерсантами невозможно связаться — не отвечают на звонки. На вопрос министра, куда те потом сдают сырье, тот ответил, что на Вурнарский молокозавод. Но его руководитель Федор Волков заявил, что с урмарским молоком они совсем не имеют дело…

Почему для сельхозпредприятий цены выше?

По словам руководителя одного из округов, у всех перекупщиков района одинаковая цена — 18 рублей за литр, и она вряд ли могла установиться сама по себе. Всего же в республике порядка 200 молокосборщиков. По инерции их представляют барыгами, рубящими легкие деньги. Но это все же не так. Труд сборщиков тоже нелегкий — каждое утро они забирают продукцию у 34 тысяч сельчан. И у них тоже своя экономика. Один из коммерсантов представил расклад, по которому даже при низких закупочных ценах навар не слишком солидный, а временами просто отсутствует. Ведь надо учесть, что молокоперерабатывающие заводы закупают сырье в основном у сельхозпредприятий. Мотив понятный — у них качество надежней, потому что производится молоко по современным технологиям, разбавить его трудно. В итоге заводы дают в среднем по 26 рублей за молоко 1 сорта охлажденное, хотя эта цена тоже со снижением. Некоторые заводы и до 23 рублей ее сократили.

Вообще о качестве разговор был отдельный. Перекупщики жаловались на то, что достаточно многие хозяева подворий «бодяжат» молочко, и хорошую цену им не хочется давать. Глава Красночетайского округа Иван Михопаров предложил устраивать бойкот таким хозяевам. А то бывает, что перекупщик отказывается взять сомнительную продукцию, а хозяин заявляет: не бери — другой приедет…

Свое слово сказали представители крупных производителей молока. По словам председателя совета директоров агрофирмы «Ольдеевская» Евгении Беликовой, мало того, что цена рухнула — им сейчас просто некуда девать свое молоко, причем высокого качества. Заводы его не хотят брать, потому что к ним пришло сухое молоко. В агрофирме планировали довести молочное стадо до 1000 голов, но уже сомневаются, стоит ли это делать…

Ситуация с молоком характерна и для других регионов. По данным за прошлый год потребление молока в целом в стране снизилось, и в то же время наблюдался подъем его производства. В 2022 году в Чувашии произвели 461,7 тыс. тонн, в 2018 было 411,8 тыс. тонн. Кроме того, экспорт молока из-за санкций снизился, а импорт увеличился.

Цифры и факты По данным Национального союза молока (Союзмолоко), производство товарного молока в России в 2023 году может вырасти на 3%, до 25,5 млн тонн.

Экспорт молочной продукции из России может вырасти на 5%, до 0,9 млн тонн.

О субсидиях не знали…

Снижение закупочных цен на молоко от населения может иметь далеко идущую небезобидную перспективу. Люди просто будут избавляться от буренок ввиду явной невыгодности. Такое уже происходит и происходило, пусть и не в массовом порядке. В этом смысле, по словам министра, перекупщики рубят сук, на котором сидят, ибо их бизнесу может прийти конец.

Во избежание сокращения поголовья правительство предпринимает свои меры поддержки, в виде субсидий владельцам коров. Сельчане, ведущие личные подсобные хозяйства в статусе самознятых, могут по федеральным мерам поддержки получить на содержание одной коровы от 5,5 до 7,5 тысячи рублей. А по республиканским — до 70 тысяч рублей на приобретение буренки. Однако даже о возможности зарегистрироваться в качестве самозанятых на местах толком не знают. «Мы с вами год назад договорились в каждую деревню выехать, рассказать о поддержке самозанятых, — сказал главам округов Сергей Артамонов. — А на днях в отдел Минсельхоза позвонили жители — оказывается, они даже не знали о таких мерах».

В финале молочного сбора руководитель Минсельхоза предложил главам округов в течение недели разобраться с проблемой на местах. В частности, провести переговоры с перекупщиками — на предмет установления закупочной цены на молоко от населения не ниже 20 рублей за литр, и с владельцами коров — чтобы те молоко не разбавляли (кстати, просьбу поработать на этот счет с населением адресовали скупщикам молока представители молокозаводов).

Поручено также отследить «логистику молока» — его перемещение от сельчанина к сборщику, от сборщика — до завода. Это позволит понять, не закупается ли молоко по низкой цене в одном округе и перевозится затем в другой конец республики. Еще было предложено присоединиться к проекту организации школьного питания по аналогии с опытом Аликовского и Красноармейского округов — там закупка продуктов ведется у товаропроизводителей Чувашии, в том числе и у владельцев личных подсобных хозяйств, оформивших статус самозанятых.

«Найти решение будет непросто — оно должно удовлетворять и производителей, и сборщиков молока, и заводы, и население», — констатировал Сергей Артамонов. А корреспондент «СЧ» после заседания вспомнил прошлые годы — некоторое время после разбора полетов перекупщики ставили цену чуть повыше, а потом все возвращалось на круги своя. Получится ли надолго договориться на этот раз?