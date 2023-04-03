Олимпийский чемпион оценил спортивный кластер Чувашии

На базе спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова прошел 55-й Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин памяти героя Гражданской войны Василия Чапаева.

Всего в соревнованиях участвовали более 100 борцов из 23 регионов России. Медали разыгрывались в 10 весовых категориях, как среди мужчин, так и у женщин. Среди почетных гостей престижного борцовского турнира были Глава Чувашии Олег Николаев, советник президента Олимпийского комитета Давид Мусульбес, а также президент федерации Спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, который не исключил, что

в будущем наша республика сможет принять борцовские соревнования самого высокого уровня. «В Чувашии планомерно развивается спортивная инфраструктура, которую уже можно назвать кластером, и республика может претендовать на проведения топ-соревнований», — подчеркнул он.