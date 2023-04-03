Впридачу к медали — путевка на Всемирные игры

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Воспитанница республиканской школы самбо Татьяна Федорова завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы, который стартовал в городе Хайфа (Израиль). Единственная представительница нашей республики на соревнованиях добилась медального успеха в условиях серьезной конкуренции в весовой категории до 50 кг. По ходу турнира Татьяна дошла до полуфинала, но в драматичном поединке уступила румынке Кристине Бланару. Несмотря на это, в битве за «бронзу» Татьяна смогла одолеть Анфису Караеву из Беларуси. «Я очень хотела золотую награду, но «бронза» тоже хорошо. Ведь для меня это первый чемпионат Европы. Я могла выиграть в полуфинале, но зациклилась на одном захвате», — поделилась эмоциями Татьяна Федорова.

Помимо заслуженной «бронзы» Татьяна выиграла путевку на Всемирные игры боевых искусств, которые пройдут в октябре в Саудовской Аравии, сообщили в Минспорта Чувашии.

Опубликовано: 19 апреля 2023 г.


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