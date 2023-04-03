В Чебоксарах проходит чемпионат по профмастерству «Профессионалы-2023»

Смолоду метят в профи

В минувший вторник в Чувашском государственном театре оперы и балета прошла торжественная церемония открытия чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023». Он проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (кадры для экономического роста) национального проекта «Образование».

«Мы живем на этапе больших изменений, технологического суверенитета, который позволяет не зависеть от других. Чемпионат является важным событием в системе профессионального образования и отлично дополняет изменения последних лет. Это инвестиции в становление высококвалифицированных сотрудников, готовых выполнять задачи нового уровня, что входит в число основных приоритетов нашего государства. Рынок труда сегодня нуждается в специалистах, умеющих работать на стыке нескольких профессий, обладающих гибкостью ума и способных креативно подойти к решению сложных задач», — отметил Глава республики Олег Николаев, приветствуя участников встречи.

На региональном этапе (он проходит с 10 по 15 апреля) в 71 компетенции состязаются 492 конкурсанта. Их знания и умения оценивают эксперты-работодатели и представители индустриальной сферы.

Работа ведется на нескольких площадках. Например, на базе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции конкурсанты презентуют свое мастерство в компетенциях «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ногтевой сервис», «Сервис на объектах гостеприимства», «Организация экскурсионных услуг». А в АО «Санаторий «Чувашиякурорт», где проходил конкурс по компетенции «Сервис на объектах гостеприимства», автору этих строк удалось пообщаться со студентами Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции и Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Они рады возможности получать бесценный опыт во всероссийских мероприятиях и стажироваться в различных отелях.

По итогам отборочных соревнований победители в ноябре этого года примут участие в финале чемпионата в Санкт-Петербурге.

АЛЕНА ЛЕВАЯ, студентка 1 курса ЧЭТК: «Благодаря конкурсу я буду на ступеньку выше конкурентов. Смогу работать там, где я хочу, а не куда меня примут. Трудоустроиться будет проще».

Анна Шуканова