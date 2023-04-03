Участнику войны из деревни Яндоба вручили памятный знак «80 лет Битве за Кавказ»

В деревне Яндоба Аликовского муниципального округа сержанту в отставке, участнику Великой Отечественной войны из деревни Челкасы Андрею Аркадьевичу Аркадьеву вручили памятный знак «80 лет Битве за Кавказ».

Этот знак учрежден региональным отделением Поискового движения России в Чеченской Республике. Награду ветерану вручили военный комиссар Чувашской Республики Бахтиер Холиков, руководитель чечено-ингушского землячества Салман Майрукаев и специально прилетевший из Чечни председатель регионального отделения Поискового движения России Иса Сардалов.

Ветеран тепло поблагодарил за внимание к нему, вспомнил тяжелые бои за Кавказ, особенно при обороне города Малгобека. Следует отметить, что врученный знак имеет лишь 21-й порядковый номер — столько здравствующих участников обороны Кавказа пока удалось разыскать чеченским поисковикам.