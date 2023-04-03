Участнику войны из деревни Яндоба вручили памятный знак «80 лет Битве за Кавказ»

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В деревне Яндоба Аликовского муниципального округа сержанту в отставке, участнику Великой Отечественной войны из деревни Челкасы Андрею Аркадьевичу Аркадьеву вручили памятный знак «80 лет Битве за Кавказ».

Этот знак учрежден региональным отделением Поискового движения России в Чеченской Республике. Награду ветерану вручили военный комиссар Чувашской Республики Бахтиер Холиков, руководитель чечено-ингушского землячества Салман Майрукаев и специально прилетевший из Чечни председатель регионального отделения Поискового движения России Иса Сардалов.

Ветеран тепло поблагодарил за внимание к нему, вспомнил тяжелые бои за Кавказ, особенно при обороне города Малгобека. Следует отметить, что врученный знак имеет лишь 21-й порядковый номер — столько здравствующих участников обороны Кавказа пока удалось разыскать чеченским поисковикам.

Опубликовано: 12 апреля 2023 г.


Читайте также:

Вся жизнь — забота о людях
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»
«Золотая шайба» у чувашских мальчишек
Конькобежец из Чувашии - в топ-5 Кубка мира
Мария Кузнецова выиграла бронзу чемпионата Европы по спортивной борьбе
Парабадминтонистка из Чувашии Татьяна Гуреева завоевала две медали на международном турнире
Олег Николаев поделился уникальным видео из домашнего архива

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.