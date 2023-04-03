Красавицей Навруза стала чувашка

В Татарстане в рамках праздника Навруз прошел конкурс красоты. Обладательницей главного титула «Науруз гузэле-2023» (Красавица Навруза) стала чувашка из Аксубаевского района Юлия Еремеева.

Приход весны по астрономическому солнечному календарю в соседней республике отмечают с 1989 года. Напомним, Навруз (в переводе с фарси это слово означает «новый день») совпадает с весенним равноденствием и ознаменует начало нового года у тюркских и иранских народов.

С каждым годом представителей разных диаспор на Наврузе становится больше. Нынче к азербайджанцам, афганцам, казахам, кыргызам, башкирам, таджикам, туркменам, узбекам, туркам присоединились якуты и тувинцы. И все они с удовольствием демонстрировали свои национальные традиции, кухню, народное творчество.

В рамках праздника традиционно проходил конкурс красоты «Науруз гузэле», в котором участвуют лучшие представительницы национальных общин. Нынче за главную корону Навруза боролись девять девушек, представляющих Кыргызстан, Башкортостан, Узбекистан, Таджикистан, Татарстан, Чувашию, Казахстан и Туркменистан.

С чувашской культурой собравшихся знакомила руководитель чувашского молодежного движения «Аталан» при Чувашской национально-культурной автономии в Республике Татарстан, студентка института культуры Юлия Еремеева. Она очаровала жюри не только своей красотой, но и разносторонними талантами и грацией, красиво представила свой народ, показала самые яркие стороны, традиции и национальную культуру, сообщают татарстанские СМИ.

Конкурс состоял из дефиле, творческого номера, общего танца под музыку в этно-фолк стиле и интеллектуального тура. Группа поддержки у чувашской красавицы была солидная. Как пишет газета «Сельская новь», помогали Юле участники чувашского вокального ансамбля «Ӗмӗт» и активисты молодежного объединения «Аталан». Сестра конкурсантки Анжелика привезла ей костюмы из Чувашии, родители и братишка Данила изготовили декорации, а дизайнерское платье на финальный конкурсный выход разработала редактор чувашской республиканской газеты «Сувар» Ирина Трифонова. И, как призналась красавица журналистам, победа эта не только ее, но и всего коллектива.

Кстати, сначала Юля стала лучшей в полуфинале конкурса и завоевала титул «Мисс талант», а затем и главный титул.

МЕЖДУ ТЕМ

Достойно представили свою культуру и «соперницы» Юли. Так, 1-й вице-мисс «Науруз гузэле» жюри признало представительницу Кыргызстана Айбике Асан кызы. Третье место заняла Шахерезада Курбанова из Узбекистана. А приз зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования завоевала Луиза Мухаметжанова из Башкортостана.