Триумф чувашской легкоатлетки на трассе «Формулы-1»

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Легкоатлетка из Чувашии Диана Галимова стала победительницей чемпионата России по спорту среди слепых, финишировав первой в марафоне в Краснодарском крае.
Дистанцию 42,2 км кандидат в мастера спорта преодолела за 2 часа 49 минут 59 секунд. В качестве сопровождавшего Галимову спортсмена-ведущего выступил участник Паралимпиады в Токио Сергей Иванов.
Помимо этого, подопечная заслуженного тренера Чувашии Романа Другова стала первой в забеге на «Сочи Автодроме» — по кольцу на трассе, где ранее проходили российские этапы чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1». Этот забег состоялся в рамках марафона.
Как пояснили в Минспорта Чувашии, марафон прошел одновременно и с участием тех спортсменов, которые не имеют ограничений по здоровью, их результаты фиксировались по отдельному зачету. Однако на трассе «Формулы-1» Галимова оказалась быстрее них.
Кроме того, на дистанции 21,1 км победительницей стала воспитанница чувашской школы легкой атлетики, мастер спорта России международного класса Алина Прокопьева.
Успех атлетов из Чувашии отметил Глава республики Олег Николаев. «Поздравляю спортсменов и их наставников с высокими результатами! Желаю новых успехов и побед!» — написал он в своем телеграме.

Опубликовано: 11 апреля 2023 г.


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