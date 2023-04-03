НТРК Чувашии снимает фильм о великом Просветителе

Служба кинематографии Национального телевидения Чувашии снимает в Ульяновске документальный фильм к 175-летию Ивана Яковлева.

Как известно, педагог, писатель, переводчик, основатель чувашской письменности и первой в истории чувашского народа Симбирской школы для чувашей Иван Яковлевич Яковлев долгие годы жил и работал в Ульяновске. Созданный им в те годы алфавит стал основой для создания не только букваря, но и множества учебников на чувашском языке, а Симбирская чувашская учительская школа (такое название она получила в 1890 году) стала центром чувашской культуры и работала в Ульяновске до 1956 года.

Как Просветитель пришел к созданию чувашского букваря и учебников — об этом расскажут авторы фильма. Картину они снимают в музеях «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» и «Симбирская классическая гимназия», планируется и выезд в Казань.

Главную роль будущего Просветителя, еще студента, исполняет актер Григорий Петров.

Премьеру фильма о становлении Ивана Яковлева Просветителем покажут 25 апреля, в День чувашского языка.

К СЛОВУ

С 1872 по 1919 год Иван Яковлев выпустил 33 издания чувашского букваря в различных вариантах. Многие из них ныне хранятся в Национальной библиотеке Чувашии.