В столице Чувашии священнослужители подключились к работе по профилактике мошенничества

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Во время воскресных богослужений член Общественного совета, созданного при управлении, отец Николай Корниенко рассказывает прихожанам, как не стать жертвами телефонных аферистов. Провести беседу на эту тему священнослужитель согласился после того, как познакомился с длинным списком обманутых, рассказали в УМВД России по Чебоксарам.

На одной из недавних проповедей в Введенском кафедральном соборе отец Николай советовал верующим всегда помнить молитву «Отче наш…», особо выделяя в ней слова «и не введи нас во искушение». «Эта фраза означает: «Господи, не введи нас в такую ситуацию, где мы можем опростоволоситься», — разъяснял пастве отец Николай и наставлял не только читать молитву, но и придерживаться элементарных правил безопасности.

Опубликовано: 5 апреля 2023 г.


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