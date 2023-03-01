На коллегии Минспорта рассказали не только о достижениях, но и о проблемах

От шахмат до хоккея

Успехи в реализации программы комплекса ГТО и цифровой трансформации, планы по развитию спортивной инфраструктуры в республике и проблемы в отрасли физической культуры обсудили на расширенном заседании коллегии Минспорта Чувашии, прошедшей в большом конференц-зале ледового дворца «Чебоксары Арена» с участием Главы региона Олега Николаева.

Прошлый год был очень богат на спортивные события. Чувашия приняла суперфиналы чемпионата России по шахматам, чемпионат страны по легкой атлетике и другие престижные соревнования.

«Проведения турниров такого серьезного уровня способствуют получению хорошего опыта в организации ответственных стартов. Также подобные мероприятия придают дополнительный импульс развитию спорта высших достижений, приобщают молодое поколение к здоровому образу жизни», — подчеркнул на коллегии Глава Чувашии Олег Николаев. Он также отметил, что в нашей республике ведется планомерная работа по развитию физической культуры и спорта. Отрадно, что более половины жителей Чувашии (более 52%) ведут здоровый образ жизни, — констатировал Олег Николаев. — Еще одна хорошая тенденция — рост количества спортсменов, включенных в состав сборных России по различным видам спорта. Мы движемся в правильном направлении, но важно не останавливаться и не самоуспокаиваться, а находить новые возможности. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы реализовать намеченные планы».

Кстати По словам Главы Чувашии, за два года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и республиканской адресной инвестиционной программы на строительство спортивных объектов, выделена рекордная за всю историю республики сумма — 1,7 млрд рублей.

Об итогах деятельности ведущего спортивного ведомства за 2022 год и планах на будущее в своем выступлении рассказал министр спорта Чувашии Василий Петров (его отчетный доклад читайте на 6 странице).

…На коллегии напомнили и о лидерстве нашей республики в рейтинге цифровой трансформации в спортивной сфере. «Меня поразила скорость, с которой спортивным учреждениям Чувашии удалось внедриться в систему. Только мы подписали протокол о сотрудничестве — сразу же 53 организации республики перешли на работу в электронной форме, — сообщил генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков. — При подсчете рейтинга учитывались многие показатели — как ведется расписание тренировок, журнал посещаемости, спортивные достижения. Когда мы начинали сотрудничать, то в системе было зарегистрировано 13 тысяч спортсменов по всей республике. А сейчас их уже 31 тысяча, и на каждого созданы цифровые профили».

Были затронуты и проблемные темы. Как известно, в прошлом году республиканская школа по хоккею потеряла статус учреждения олимпийского резерва (остальные 10 спортшкол его подтвердили). Сейчас «кузнице хоккейных кадров» необходимо возвращать позиции, но существуют определенные сложности.

«Для возвращения школе статуса олимпийского резерва нужно, чтобы наши воспитанники попадали в сборную России вне зависимости от возрастной категории. В хоккейном мире есть серьезные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода которые переманивают самых талантливых ребят к себе, — рассказал директор спортшколы Алексей Протапович корреспонденту «СЧ». — Будем вести работу по возвращению школе статуса олимпийского резерва. Мы имеем в наличии три ледовых дворца, два крытых катка строятся — школа берет их под свое крыло. Льда достаточно, чтобы воспитать новых звездочек».

Еще одна актуальная проблема — дефицит кадров в спортивных учреждениях. Об этом рассказал председатель общественного совета при Минспорта Чувашии Сергей Мельников. И призвал глав муниципалитетов отказаться от практики увольнений тренеров спортшкол в летний период.