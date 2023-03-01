Надо уметь видеть главную цель

О чем рассказал министр спорта и физической культуры Василий Петров на коллегии Минспорта Чувашии

О том, что стоит за цифрами и рейтингами

Главный показатель, по которому федеральный центр оценивает качество работы регионов по развитию спорта, — вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Этот же показатель входит в систему оценки деятельности руководителей регионов.

По итогам 2022 года в Чувашии 52,2% граждан ведут здоровый образ жизни при среднероссийском показателе 51,3%. Однако здесь необходимо зафиксировать, что наши темпы роста отстают от среднероссийских. Это отчасти объяснимо изначально высоким процентом охвата населения систематическими занятиями спортом в нашей республике. Но если каждый глава муниципалитета, каждый специалист спортивной отрасли не настроит свою ежедневную работу на достижение качественного результата, то имеется высокий риск того, что в обозримом будущем мы можем уступить свои позиции другим регионам.

Отмечу, что ряд муниципальных округов — Мариинско-Посадский, Цивильский, Комсомольский — ухудшили свои позиции в республиканском рейтинге по сравнению с 2021 годом. Это не значит, что эти муниципалитеты стали работать хуже. Просто они остались стоять на прежнем уровне, а другие в это время двигались вперед и, как в спорте, обогнали их.

При этом есть примеры лидеров, когда правильно организованная работа дает свои результаты. Так, Ядринский округ улучшил свой показатель на 14 позиций, Шемуршинский — на 13, город Новочебоксарск, второй по численности в республике, поднялся на 12 позиций.

Отмечу — это не просто рейтинги. Эти цифры очень наглядно показывают, как мы работаем с нашими жителями, с молодежью. Непреложная истина, что здоровая нация — это великая страна. И роль спорта в этом невозможно переоценить. Еще раз обращаюсь к главам муниципалитетов, пересмотрите работу в данном направлении, перезагрузите свою команду, научите их видеть за цифрами и отчетами важную цель — сохранить здоровье наших жителей, сделать республику процветающей!

О поддержке в развитии спорта

По обеспеченности жителей спортивными объектами Чувашия уверенно занимает в стране лидирующие позиции. Причем это подтверждается не только данными статотчетов. Так, по данным Общественной палаты РФ, в Рейтинге общественного здоровья в 2022 году Чувашия заняла 3-е место среди всех регионов страны по обеспеченности граждан спортивной инфраструктурой. Обеспеченность наших жителей спортивными объектами на 22% выше, чем в среднем по России.

Цифра За 2020-2022 годы в Чувашии построен (реконструирован) 41 спортивный объект стоимостью 1 млрд рублей

Ежегодно увеличивается размер средств федерального и республиканского бюджетов, выделяемых на развитие физической культуры и спорта. Только за 2021-2023 годы на эти цели направлено почти 6 млрд. Почти в 2,4 раза увеличился объем финансирования из федерального бюджета, и это с учетом непростой ситуации в стране. Безусловно, в этом большую роль играет личное участие Главы Чувашии Олега Николаева и депутата Государственной Думы РФ Анатолия Аксакова, их поддержка в реализации спортивных проектов.

Далеко не так радужно выглядит картина с финансированием спорта муниципалитетами. В 2020 году мы со всеми муниципалитетами заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в развитии нашей сферы. И одним из пунктов соглашения как раз было то, что власти районов и городов обязуются ежегодно направлять на развитие спорта не менее 5% от расходов муниципального бюджета. Из всех муниципальных округов только четыре — Вурнарский, Шумерлинский, Ибресинский и Комсомольский — полностью выполнили принятые на себя обязательства.

О массовости спорта

Приобщение к здоровому образу жизни экономически активного населения является одной из актуальных задач. Радует, что все больше руководителей предприятий и организаций уделяют внимание укреплению здоровья своих работников. В целом физической культурой и спортом занимается 196 тысяч работающего населения.

Что касается школьников и молодежи, то хорошим мотивационным инструментом по вовлечению в спортивные занятия для них являются такие проекты, как «Волейбол — в школу», «Баскетбол — в школу», «Мини-футбол — в школу», «Самбо — в школу», чемпионат «Школьная волейбольная лига», соревнования «Золотая шайба», «Президентские состязания» и многие другие. Наши дети достойно представляют республику на таких соревнованиях. Так, команда цивильской школы №?1 заняла 6-е место в общекомандном зачете Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», команда школы № 16 г. Новочебоксарска победила во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу». Хорошо играют в мини-футбол и в Аликовской школе — на Спартакиаде Союзного государства среди школьников, проживающих в сельской местности, прошедшей в прошлом году в белорусском городе Гродно, команда наших футболистов заняла второе место.

О значении ГТО

Эффективным инструментом спортивного и военно-патриотического воспитания детей и молодежи является реализация возрожденного Президентом России Владимиром Путиным комплекса «Готов к труду и обороне». Как никогда актуальным он становится в нынешних условиях. В 2022 году заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минпросвещения и Минспорта России совместно с Минздравом представить предложения о включении в школьные учебные программы по занятиям физкультурой выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», добавив к обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки.

За 8 лет к комплексу ГТО присоединились более 226 тысяч жителей Чувашии — это чуть более 20% от общей численности населения республики в возрасте от 6 лет. По итогам 2022 года наша республика впервые заняла 8-е место среди всех регионов и первое место среди регионов ПФО во Всероссийском рейтинге реализации комплекса «Готов к труду и обороне».

Но еще есть куда расти. По итогам 2023 года мы должны увидеть Чувашию в пятерке лидеров. Для этого в республике создана вся необходимая инфраструктура. Так, за 2020-2022 годы в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Чувашии создано 20 специализированных площадок ГТО. В этом году еще 3 площадки появятся в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Цивильском округах. Таким образом, практически все наши муниципальные округа будут обеспечены специализированными площадками для самостоятельной подготовки к сдаче нормативов ГТО. Также эти площадки, оснащенные современными тренажерами и зоной воркаута, должны активно использоваться для проведения спортивных мероприятий на свежем воздухе.

О спорте высших достижений

В условиях беспрецедентного санкционного давления на российский спорт, когда наших спортсменов по политическим соображениям не допускают на международные старты, как никогда важным становится развитие спорта высших достижений.

За 2020-2022 годы по этому направлению было сделано немало. Реализованы прорывные проекты, направленные на прекращение оттока сильнейших спортсменов: введены стипендии Главы Чувашии членам спортивных сборных команд РФ, кратно увеличилось бюджетное финансирование расходов, связанных с выездами на спортивные мероприятия, введены премии спортсменам — призерам и победителям всероссийских соревнований. Благодаря активной работе региональных спортивных федераций и руководителей спортшкол увеличилось количество базовых и приоритетных видов спорта, развиваемых в Чувашии. Если в 2019 году таких видов спорта было 16, то в 2022 году их количество увеличилось в 1,5 раза, до 25.

Стоит отметить, что в прошлом году 10 из 11 республиканских спортшкол подтвердили высокий статус школ олимпийского резерва. Лишилась его только школа по хоккею. Перед новым руководителем этой школы поставлена первоочередная задача — вернуть ей статус олимпийской.

В прошлом году увеличилось и количество спортсменов, получивших звания кандидатов в мастера спорта, — их в 1,7 раза больше по сравнению с 2021 годом, мастеров спорта и мастеров спорта международного класса — больше на 65%. 239 наших спортсменов вошли в составы спортивных сборных команд России, это лучший результат за 10 лет. В прошлом году спортсмены Чувашии завоевали на всероссийских и международных стартах более 1200 медалей разного достоинства. Их успехи на престижных спортивных соревнованиях являются важным элементом пропаганды спорта среди подрастающего поколения.

О лидерстве в развитии спортивной инфраструктуры

За 2020-2022 годы проведена масштабная работа по развитию спортивной базы: в Чувашии построили и реконструировали 41 спортивный объект общей стоимостью 1 миллиард рублей. По итогам прошлого года наша республика вошла в число шести регионов-лидеров по уровню развития спортивной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Такие данные были озвучены Минспорта России на международном форуме «Россия — спортивная держава».

В этом году планируется сдать ряд масштабных спортивных объектов — это обновленные стадион «Волга» в Чебоксарах и Новочебоксарский спорткомплекс и крытый каток с искусственным льдом в чебоксарском микрорайоне «Новый город».

В 2022 году удалось решить еще одну ключевую проблему в развитии спортивной инфраструктуры республики. Речь о строительстве лыжероллерной трассы для Центра зимних видов спорта. Этот вопрос не решался начиная с 2013 года, и, наконец, благодаря слаженной работе правительства республики, депутата Государственной Думы РФ Анатолия Аксакова, при личной поддержке Главы республики Олега Николаева на строительство данного объекта из федерального бюджета выделено более 730 млн рублей. Строительство трассы уже началось. Работа по привлечению федеральных субсидий на строительство лыжероллерной трассы, наравне с реконструкцией стадиона «Волга», является примером эффективного взаимодействия исполнительной и законодательной власти.

О физкультурно-оздоровительных центрах и стандартах «Артека»

Современные условия и подходы к организации тренировочного процесса и детского отдыха требуют перезагрузки работы физкультурно-оздоровительных центров «Росинка» и «Белые камни». Именно поэтому в 2022 году разработана Концепция развития специализированных республиканских оздоровительных центров развития детей. В соответствии с ней на базе «Белых камней» и «Росинки» будут созданы центры современного круглогодичного детского оздоровительного отдыха.

Также в этом году на базе «Белых камней» будут запущены летние смены детского отдыха по стандартам Международного детского центра «Артек». Кроме того, Чувашская Республика вошла в состав пяти регионов страны, где пройдут смены Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна героев». Две смены по 450 участников в каждой пройдут у нас в «Белых камнях». Эти смены направлены на патриотическое воспитание, изучение истории и развитие лидерских качеств.

О важной вехе

Отрасль физической культуры и спорта — очень важная социальная сфера. В этом году мы празднуем 100-летие государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, и все мероприятия в нашей республике проходят под эгидой векового юбилея. На нас это, конечно, накладывает и дополнительную ответственность — тот фундамент, который был создан предыдущими поколениями, с одной стороны, дает нам возможность гордиться, а с другой стороны — накладывает серьезные обязательства, которые заложены в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, национальных целях и задачах, которые стоят перед нашей страной.

Фото Минспорта Чувашии

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