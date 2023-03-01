ПСБ обладает уникальной экспертизой интеграции малого и среднего бизнеса в выполнение ГОЗ

27 марта 2023. ПСБ наработал уникальную экспертизу и технологии сопровождения малого и среднего бизнеса в кооперационных цепочках при выполнении ГОЗ, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ. Спикер ПСБ посетила с рабочим визитом Чувашскую Республику и выступила на расширенном заседании коллегии Министерства промышленности и энергетики республики с участием главы республики Олега Николаева и министра Александра Кондратьева.

«Промсвязьбанк, являясь опорным банком оборонно-промышленного комплекса и обслуживания гособоронзаказа, также имеет сильные позиции в обслуживании малого и среднего бизнеса, что позволило нам сформировать уникальный опыт и технологии по интеграции предприятий МСБ в кооперационные цепочки при выполнении ГОЗ. Малым компаниям порой сложно внедряться в большие проекты оборонно-промышленного комплекса, поэтому мы активно оказываем им поддержку, причем, как финансовыми, так и нефинансовыми инструментами», — отметила Вера Подгузова.

ПСБ активно финансирует малый и средний бизнес в рамках действующих госпрограмм, направленных на поддержку МСБ, причем, банк разработал и внедрил цифровые платформы для такой работы. Кроме того, ПСБ широко использует инструменты мониторинга деловой среды в сегменте МСБ, — так, на регулярной основе банк оценивает состояние, активность и ожидания предпринимателей, по результатам составляя индекс настроений бизнеса (Индекс RSBI). Как пояснила спикер ПСБ, динамика этого индекса учитывается в работе банка с малыми и средними предприятиями.

Также при Комитете по промышленности и торговле Государственной Думы был создан Экспертный совет по финансовым и нефинансовым мерам поддержки ОПК, на площадке которого крупнейшие оборонно-промышленные предприятия, банки и деловые объединения совместно вырабатывают предложения по необходимым мерам поддержки на законодательном уровне.

По словам Веры Подгузовой, для малых и средних предприятий крайне важна поддержка при выходе их в новые рыночные ниши, и ПСБ активно содействует бизнесу и в этом направлении. «Используя экосистему ПСБ и нашу комплексную экспертизу, мы помогаем предприятиям выстраивать эффективные бизнес-модели, осваивать новые рынки сбыта, выстраивать работу в современных технологичных форматах, — в том числе, в онлайн-торговле через различные платформы и маркетплейсы», — рассказала Вера Подгузова.

Еще одним важным направлением ПСБ является участие в программах развития технического кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей российской промышленности.

«При поддержке Союза машиностроителей России мы участвуем в мероприятиях, направленных на популяризацию технических, инженерных, рабочих специальностей. И мы видим, насколько важна эта работа и какой сильный отклик она вызывает. Так, в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» приняли участие 12 предприятий региона, и их посетило более 2,5 тысяч школьников и студентов, что говорит о растущем интересе молодого поколения к таким профессиям. Мы хотим внести свой вклад в развитие кадрового потенциала нашей страны, в то, чем будут заниматься ребята, когда вырастут, и каким будет их будущее, а значит и будущее нашей страны. Наш банк активно участвует в проведении инженерных олимпиад, конкурсов, тематических форумов-слетов, крупнейший из которых — Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», мы также принимаем участие в работе советов по молодежной политике и уделяем большое внимание такому важнейшему направлению, как работа с молодым поколением», — рассказала Вера Подгузова.

В рамках рабочего визита спикер ПСБ также выступила в тематическом мероприятии «Инструменты финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки организаций оборонной промышленности», организованном Чувашским региональным отделением Союза машиностроителей России совместно с банком и Министерством промышленности и энергетики республики, а также приняла участие в итоговом заседании регионального Союза машиностроителей России, высоко оценив результаты работы за 2022 год в республике. «По итогам прошлого года Чувашское региональное отделение Союзмаша России заняло 12 место в рейтинге эффективности отделений, поднявшись за год на 31 позицию, что свидетельствует о динамичном наращивании компетенций и масштабной проведенной работе, отразившейся на росте числа предприятий в составе регионального отделения союза. ПСБ принимает активное участие в работе Союза машиностроителей России, реализуя совместные инициативы с региональными отделениями. И в 2023 году мы намерены еще более расширить направления совместной работы с Чувашским региональным отделением союза и в том числе – в вопросах мер поддержки отрасли и ключевых предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса», — заключила она.