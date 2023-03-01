Турнир по быстрым шахматам собрал 64 любителя интеллектуальной игры

На базе спортшколы «Спартак» прошел 4-й республиканский турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти девятикратного чемпиона Чувашии по шахматам, заслуженного электроаппаратчика Меркурия Чугунова. Организаторами соревнований выступили Чебоксарский электроаппаратный завод совместно с республиканской Федерацией шахмат.

В нынешнем году в турнире приняли участие 64 любителя интеллектуальной игры различного уровня подготовки. Как отметил председатель Федерации шахмат нашей республики Михаил Мельник, соревнования памяти Меркурия Чугунова отличаются открытостью, за победу в турнире сражаются люди всех возрастов из любого региона страны. В свою очередь, сами шахматисты любят особую атмосферу соревнований. Они наблюдают за игрой друг друга, а между партиями ведут неспешные разговоры.

Открыл соревнования сын Меркурия Никандровича — заместитель главного инженера Чебоксарского электроаппаратного завода Владимир Чугунов. Сделав символический первый ход на шахматной доске, Владимир Меркурьевич пожелал удачи участникам турнира.

Самому юному участнику интеллектуальной битвы Архипу Морозову недавно исполнилось шесть лет. Первые шаги в шахматах мальчику помог сделать его дедушка. Архип уже год занимается в специализированном кружке, и за это время успел стать победителем нескольких соревнований и выполнил норматив на 2-й юношеский разряд.

Еще одна участница турнира памяти Меркурия Чугунова Валерия обучается различным шахматным комбинациям онлайн, у нее даже тренер живет в другом городе и тренировки проходят по скайпу. «Виртуальная игра никогда не заменит настоящую, — говорит она. — Перемещать шахматы, ощущать их в руке, видеть своего соперника, его эмоции — всегда интересно». Юная шахматистка стала победителем соревнований среди юниоров.

В других номинациях победили Вячеслав Петров, Василий Аршинов, Вера Сидорова, Павел Елесин. Для сотрудников АО «ЧЭАЗ» есть отдельная номинация, победителем в которой стал Павел Игумнов, представляющий Совет ветеранов предприятия. Он считает себя учеником Меркурия Чугунова, который в свободное время вел шахматный кружок в Доме пионеров. Меркурий Никандрович 45 лет проработал на электроаппаратном заводе техником-технологом, заместителем главного технолога. Каждую свободную минуту он любил проводить за шахматной доской…