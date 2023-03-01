С начала года чебоксарцы отдали мошенникам 103 млн рублей

На днях в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя жительница Чебоксар. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники оформляют кредит на ее имя.

Чтобы отменить незаконную операцию, он убедил пенсионерку обналичить имеющиеся у нее деньги, взять несколько кредитов в разных банках и перевести на продиктованные по телефону счета. Что она и сделала, потеряв в итоге 219 тысяч рублей собственных средств, а еще кредитные — всего три с половиной миллиона рублей, сообщает Управление МВД России по городу Чебоксары.

Увы, такие истории сегодня не редкость. Несмотря на многочисленные предупреждения, люди по-прежнему попадаются на уловки мошенников, теряя не только свои сбережения, но и заемные средства. Неделю назад, например, к чебоксарским полицейским обратилась 58-летняя женщина, которой позвонили «сотрудники банка» с вестью о том, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Под их диктовку жительница Чебоксар сама оформила кредит и перевела на счета аферистов более полутора миллионов рублей…

Впрочем, страх потерять свои кровные и в итоге собственноручно отдать их мошенникам — далеко не единственный способ лишиться накоплений. Желание приумножить имеющиеся средства тоже бывает опасным, если вы не слишком хорошо разбираетесь в инвестициях. 14 марта в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Чебоксары пришла 31-летняя местная жительница. Она увидела в интернете рекламу инвестиционной компании, в которой обещали высокий доход от получения дивидендов. После того, как девушка оставила на сайте заявку, ей позвонил мужчина и представился менеджером, который поможет заработать на инвестиционной площадке. Следуя его инструкциям, потерпевшая оформила несколько кредитов и перечислила на предоставленный злоумышленниками счет более 2,7 млн рублей. Которых потом и след простыл.

Или еще одна история последних дней — 32-летняя жительница столицы республики нашла в одной из социальных сетей аукцион на приобретение редкого цветка, и решила в нем поучаствовать. Когда она сообщила, что готова заплатить за растение 9 тысяч рублей, с ней связалась аукционист и предложила выкупить цветок, так как победитель отказался от товара по «непонятным причинам». Женщина перечислила на указанный счет 9 тысяч рублей, но цветка так и не получила.

Это все истории последней недели. А всего с начала года только жители Чебоксар отдали мошенникам более 103 млн рублей. Конечно, по всем этим фактам заведены уголовные дела, ведется розыскная работа, но надежда на то, что потерпевшие вновь увидят свои деньги, не слишком велика. По статистике Банка России, доля возврата украденных мошенниками денег в стране падает: в прошлом году банки вернули клиентам 618,4 млн руб. или 4,4% от всего объема (в 2021 году этот показатель составил 6,8% или 920,5 млн руб.). Это объясняется тем, что граждане добровольно переводят средства злоумышленникам или раскрывают третьим лицам банковские данные.

Поэтому чтобы не потерять свои деньги, надо помнить, что ни банковские работники, ни сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам по поводу доступа третьих лиц к их счетам. Требования назвать реквизиты счетов или перевести средства на «безопасные» счета предъявляют исключительно преступники. И, конечно, надо быть очень внимательным при любых финансовых операциях в интернете — не верить на слово, если вам звонят и сообщают, что ваш родственник попал в беду и нужно срочно заплатить, чтобы его выручить, не осуществлять предоплату по объявлениям на сайтах, не переводить деньги незнакомым людям…