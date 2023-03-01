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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МАРАТ ХУСНУЛЛИН,
заместитель председателя Правительства России:

«За январь и февраль в стране восстановлены права порядка 5,9 тысячи дольщиков. С помощью федеральных механизмов помощи дольщикам достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тыс. кв. м. Квартиры в них получат 1,6 тысячи граждан. Кроме того, Фондом развития территорий выплачены компенсации совокупным объемом 1,3 млрд рублей. Денежные средства перечислены 400 дольщикам. За счет региональных механизмов в указанный период восстановлены права 3,9 тысячи человек».

Опубликовано: 14 марта 2023 г.


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