МАРАТ ХУСНУЛЛИН,

заместитель председателя Правительства России:

«За январь и февраль в стране восстановлены права порядка 5,9 тысячи дольщиков. С помощью федеральных механизмов помощи дольщикам достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тыс. кв. м. Квартиры в них получат 1,6 тысячи граждан. Кроме того, Фондом развития территорий выплачены компенсации совокупным объемом 1,3 млрд рублей. Денежные средства перечислены 400 дольщикам. За счет региональных механизмов в указанный период восстановлены права 3,9 тысячи человек».