В Чебоксарах пенсионер лишился 200 тысяч рублей при попытке продать дачу

На днях в один из чебоксарских отделов полиции с заявлением о краже денег с банковской карты обратился 75-летний мужчина. Когда он выставил на продажу садовый участок с домиком, на объявление откликнулся «покупатель», предложивший внести залог. Пенсионер назвал номер своей банковской карты, но оплата почему-то не проходила. Тогда «покупатель» попросил чебоксарца подойти к банкомату и под диктовку выполнить манипуляции с банковскими счетами. Лишь вернувшись домой, потерпевший понял, что с его карт похищено более 200 тысяч рублей, сообщает Управление МВД России по городу Чебоксары. По этому факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.