Оперу «Сурский рубеж» покажут в Саранске

Осенью прошлого года в Чебоксарах стартовал марафон «Рубежи Победы», и к этому событию приурочили постановку оперы «Сурский рубеж». Марафон продолжился и в других регионах России — Ульяновской области и Башкортостане. Теперь эстафету принял город Саранск. Как сообщают «Известия Мордовии», артисты из Чувашии покажут публике премьеру оперы «Сурский рубеж», которая пройдет на сцене Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева.

Этот проект был создан для того, чтобы сохранить историческую память о тружениках тыла, которые в период зимы 1941-1942 гг., героически выдерживая лишения и холод, строили оборонительные сооружения, чтобы не допустить продвижения фашистских войск. На возведение укреплений было мобилизовано 200 тысяч женщин и подростков.

Напомним, что именно эти события были взяты за основу для написания оперы «Сурский рубеж» композитором и автором Екатериной Ивановой-Блиновой.