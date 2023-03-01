Официальное открытие Года счастливого детства в Чувашии состоится 20 марта

Об этом сообщил вчера на рабочем совещании Глава республики Олег Николаев.

В торжественной церемонии примут участие около четырех с половиной тысяч юных жителей республики. Это представители «Движения первых», спортсмены, члены поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, отличники учебы, участники туристических слетов, волонтеры, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, дочки и сыновья участников специальной военной операции…

Целью праздника является не просто сбор детей ради одного мероприятия, отметил Олег Николаев. «Мы хотим, чтобы дети из всех муниципальных образований познакомились с нашими ведущими вузами, средними профессиональными образовательными учреждениями, участвовали в дискуссиях», — подчеркнул он. И добавил: «То, как мы откроем Год счастливого детства, имеет важное значение для дальнейшей работы».

Открытие Года счастливого детства пройдет в формате республиканского форума для школьников и молодежи «День в столице», рассказал на совещании министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров. Будет организовано более 200 точек по тематическим блокам — спорт, туризм, традиции, IT-технологии и так далее. На этих точках пройдут мастер-классы, квесты, интеллектуальные игры.

Запланированы также встречи с интересными людьми, победителями конкурсов, экскурсии на крупные предприятия и организации Чебоксар в рамках проведения профориентационной работы. А местом гала-концерта, по словам Захарова, выбран ледовый дворец «Чебоксары–Арена».

КСТАТИ

В рамках форума будут представлены новые проекты Года счастливого детства. Они посвящены продвижению традиций и семейных ценностей, патриотическому воспитанию детей и молодежи, а также спорту, туризму, IT-технологиям и техническому творчеству.