Фейковая «биржа труда» добралась до Чувашии

Специалисты районного отделения центра занятости населения не сразу поняли, в чем дело. Двое клиентов центра пришли разбираться, почему им предложили по телефону работу, а потом вероломно списали деньги со счета. Но, оказалось, жителям Ибресинского района звонили не настоящие «кадровики», а обычные телефонные мошенники.

47-летней женщине предложили дистанционную работу с текстами, для расчетов попросили сообщить реквизиты ее банковской карты, с которой потом списали порядка 10 тысяч рублей. Похожим способом было похищено более 11 тысяч рублей у 60-летнего сельчанина, который тоже подумал, что общается с сотрудниками центра занятости, и без опаски выполнил все указания звонивших.

Обманутым безработным посоветовали обратиться в полицию, в ОМВД России по Ибресинскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этим двум фактам.

Доверчивые граждане не обратили внимание, что «специалисты биржи» звонили им с разных телефонных номеров — а ведь именно так поступают мошенники. Злоумышленники могут также называть известные виртуальные биржи вакансий, чтобы услышав знакомое название, люди потеряли бдительность. Должно насторожить и условие установить на телефон приложения Zoom или Skype в расчете, что большинство слабо в них разбирается. Потом жертву просят открыть с помощью этих программ приложение банка, и дело сделано — персональные данные попадают к преступникам.

Помните об этом, когда в следующий раз получите по телефону крайне заманчивое предложение. «Фриланс» с баснословным заработком вам могут обеспечить только мошенники.