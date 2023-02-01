Чуваши Башкортостана поддержали Всероссийскую акцию

«Ашкадарские родники» не забывают родные песни

Народный ансамбль песни и танца «Ашкатар çăлкуçĕсем» (Ашкадарские родники) чувашского села Кирюшкино Федоровского района Башкортостана проводит концерты в поддержку земляков, мобилизованных в зону СВО.

«Не воюйте с русскими…»

«Мы — россияне! Все разные: говорим на разных языках, поем разные песни, но одинаково любим землю, на которой живем, — говорят артисты. — Я, ты, он, она — мы вместе! Именно этим так сильна наша держава».

Концерты уже прошли в селах Теняево и Денискино Федоровского района, а также в селе Рассвет Мелеузовского района. Кстати, живут в них представители разных национальностей. К примеру, Теняево — это чувашское село, основано выходцами из деревни Ишеково Козьмодемьянского уезда Казанской губернии в 1794 году. Денискино — татарское (основано в 1811-1812 годах ясачными татарами Оренбургской провинции), а в Рассвете как одна большая семья живут русские (56%) и чуваши (37%).

Как пишут башкортостанские СМИ, концерты «Ашкадарских родников» всегда собирают полные залы, посмотреть и послушать их приходят и жители окрестных деревень. Так было и на концерте, посвященном Всероссийской акции «Своих не бросаем». Патриотические песни о России и красоте родной земли, зажигательные чувашские, русские, татарские танцы и в этот раз никого не оставляют равнодушным. К примеру, многие зрители до слез были тронуты песней «Не воюйте с русскими..»

Деньги, вырученные от концертов, коллективы культурного учреждения перечислят в Благотворительный фонд спецоперации.

«Ашкадарские родники»

По рассказам, Кирюшкино известно всей республике и за ее пределами именно благодаря фольклорному ансамблю песни и танца «Ашкадарские родники». Ему уже более сорока лет.

Официально ансамбль был создан в 1982 году заведующим клубом Анатолием Русаковым и библиотекарем Владимиром Кузьминым. Первоначально он назывался «Урпа с?ри» (Хмельное пиво). В 1997 году ансамбль получил звание народного и был переименован в «Ашкадарские родники». В репертуаре — местные фольклорные песни, а также лирические чувашские и русские.

По словам жителей села, «Ашкадарские родники» — это лицо Федоровского района. В ансамбле занимаются три-четыре поколения кирюшкинцев в возрасте от 6 до 83 лет — бабушки, дедушки, родители, дети, он считается одним из самых сильных в районе. Сегодня в Кирюшкинском Доме культуры действуют четыре самодеятельных коллектива: народный ансамбль песни и танца «Ашкадарские родники», ансамбль танца «Ашкадарские роднички», вокальный ансамбль «Пикесем», вокальный ансамбль «Ашкадарские родники».

«В нашем селе, — говорят в Кирюшкино, — проживают очень активные жители, с малых лет и танцуют, и поют. Для нас клуб — второй дом. В песнях и танцах вся наша душа, вся наша жизнь».

На каких только конкурсах самого разного уровня не выступали и не побеждали «Ашкадарские родники». Кстати, не раз они бывали и в Чувашии. Но, пожалуй, звездный час для них наступил в мае 2022 года, когда ансамбль принял участие в съемках передачи Андрея Малахова «Песни от всей души».

А все получилось как-то даже неожиданно. В 2021 году «Ашкадарские родники» спели песни, посвященные Великой Отечественной войне и выложили в YouTube. Да, видимо, так пели, что их заметили сотрудники телеканала «Россия» и пригласили на съемки передачи «Привет, Андрей!»

Кстати, знамениты кирюшкинцы не только тем, что поют и танцуют, в 2021 году они стали победителями районного этапа республиканского конкурса «Трезвое село-2021».

Из истории деревни

Свою историю село Кирюшкино ведет с 1764 года. Согласно легенде, на склоне горы рядом стоял столб с надписью «1764». Рассказывают, что первого переселенца звали Кирюха, отсюда и название села.

Правда, в списках населенных мест Уфимской губернии 19–20 вв. селение упоминается также под названием Ашкадарские Вершины. Первыми поселенцами были новокрещенные чуваши, прибывшие в Южное Приуралье из Свияжского и Чебоксарского уездов Казанской губернии. Первоначально они поселились в деревне Куганак, но вскоре их земли были отведены Богоявленскому медеплавильному заводу. Переселенцы были вынуждены уехать к реке Ашкадар и основать новое поселение Ашкадарские Вершины.

В 1795 году в поселении уже насчитывалось 247 человек. Их основными занятиями были земледелие, пчеловодство, кустарные промыслы. К 1906 году в деревне имелись хлебозапасный магазин, кузница, две водяные мельницы, а численность жителей составляла 956 человек.

К слову, согласно Переписи 2021 года в Кирюшкино проживают 360 человек, в основном — чуваши.

Первая школа в Кирюшкино была открыта в 1887 году, по просьбе самих жителей села. Просветитель Иван Яковлев направлял в далекую Уфимскую губернию своих достаточно хорошо подготовленных учеников. Они после окончания Симбирской чувашской учительской школы, как правило, в течение одного-двух лет проходили стажировку у опытных учителей.

Сегодня в многофункциональном сельском клубе села Кирюшкино вовсю идет подготовка к Международному дню родного языка, который отмечается во всем мире 21 февраля. По словам работников клуба, это будет музыкально-литературная программа. Учащиеся школы прочтут стихи на чувашском языке, а вокальный коллектив «Пикесем» порадует родными песнями.