В Совете Федерации снова пройдут Дни Чувашии

Состоятся они 20-21 июня, сообщил в сети Олег Николаев. И напомнил, что аналогичное мероприятие в Совфеде проходило десять лет назад. А в 2022 году Чувашия при участии Валентины Матвиенко организовала на площадке Совета Федерации большую выставку «Женщина в тылу. Подвиг. Любовь. Победа», посвященную трудовому подвигу участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Для подготовки к Дням Чувашии в Совете Федерации создана рабочая группа, которую возглавит заместитель председателя Кабинета министров — полномочный представитель Чувашии при Президенте Российской Федерации Алексей Ладыков, проинформировал Глава республики. И добавил, что с учетом качественных преобразований, которые произошли за десять лет, Чувашии есть что представить, о чем рассказать.

По мнению Николаева, Дни в Совете Федерации дадут республике возможность не только получить реальную поддержку на федеральном уровне, но и достойно представить все многообразие чувашской культуры, достижения в экономической и социальной сферах, в агропромышленном комплексе, а также инвестиционный и туристский потенциал.

Алексей Ладыков в свою очередь сообщил в сети, что подготовка к Дням Чувашии в Совете Федерации уже началась.

«14 февраля вместе с сенатором РФ Николаем Владимировым провели с федеральными коллегами первое организационное совещание, — написал он. — Посмотрели опыт Владимирской области, чья выставка сейчас проходит в стенах одного из главных зданий страны».