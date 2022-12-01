И поют, и танцуют, и автомат Калашникова собирают

Кто на свете всех милее?..

В Чебоксарах в двенадцатый раз прошел Всероссийский конкурс «Чувашская красавица России» (РаČČей ч¸ваш пики). Нынче он был приурочен к 30-летию Чувашского национального конгресса.

Начали с хуплу

В концертном зале Чувашской государственной филармонии 11 декабря за корону-тухъю боролась 21 девушка из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Ульяновской, Тюменской и Пензенской областей, а также города Санкт-Петербурга. Чтобы получить звание «Чувашская красавица России», конкурсанткам, как и в предыдущие годы, нужно было пройти пять испытаний — «Визитная карточка», творческие и интеллектуальные конкурсы, знание национальной кухни, дефиле в вечерних нарядах и чувашском платье.

Конкурс начался с домашнего задания «Чувашское национальное блюдо». На втором этаже филармонии были накрыты богатые столы с традиционными чувашскими блюдами, за которыми и стояли в красивых национальных одеяниях конкурсантки. Чего только не было на красиво оформленных столах! Шёртан, сёра (домашнее пиво), хуплу, мясные деликатесы, пироги с разными начинками, ароматные чаи и многое другое. С заметным волнением, предлагая членам жюри отведать то или иное угощение, красавицы рассказывали о секретах их приготовления.

Отвечая на вызовы времени

Продолжился конкурс в концертном зале. Под бурные аплодисменты зрителей одна за другой девушки выходили на сцену. На чистом чувашском языке рассказывали о себе, о своих пристрастиях и чаяниях. Пели, танцевали, читали стихи (известных поэтов и собственного сочинения), отвечали на вопросы интеллектуального конкурса. Демонстрировали национальные костюмы и разыгрывали целые сценки. Причем играли так, что порой вызывали у зрителей непрошенную слезу — например, когда перевоплощались в образ Нарспи с ее трагической судьбой… Восторг у зрителей конкурсантки вызывали не только артистическими талантами, но и, например, умением обращаться с автоматом Калашникова. Ловко разобрала и собрала оружие представительница Мариинского Посада Кристина Калинина. Многие зрители ее выступление восприняли как отвечающее духу нынешнего времени…

Впрочем, каждая из красавиц была так хороша, самобытна и талантлива, что невольно думалось — как же их многочисленные достоинства будут оценивать члены жюри?..

Самые гостеприимные, талантливые и красивые

Итоги подвели после двухчасового перерыва. Надо отдать должное организаторам и спонсорам — без дипломов, подарков и призов не осталась ни одна красавица. Их буквально завалили подарками, среди которых были и ручные часы (кстати, их получила каждая конкурсантка), и золотые украшения, и денежные призы, и сладкие подарки, и многое другое. Чувствовалось, что мероприятие — юбилейное.

Места же члены жюри определили так. Титул «Вице-чувашская красавица России- 2022» достался Алие Карусевой из Татарстана. «Самой гостеприимной» признали Кристину Боброву из Чебоксар, женственной — Инну Алексееву из Башкортостана. Приз зрительских симпатий получила Анастасия Сидорова из Яльчикского района. Звания «Самая даровитая красавица за пределами Чувашской Республики» удостоились Алена Кутузова из Неверкинского района Пензенской области, Полина Шигирданова из Ульяновской и Диана Дмитриева из Башкортостана.

Ну а корону и звание «Чувашская красавица России» завоевала учащаяся 11-го класса Москакасинской средней школы Моргаушского района Анастасия Поркина.

«Наш долг — поддержать бойцов…»

После чествования красавиц начался благотворительный концерт «В единстве — Победа» в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Зал был единодушен: «Как наши отцы и деды стояли за нас в Великую Отечественную, так и наши парни сейчас стоят за Россию.

И в этих условиях наша главная задача — организовать всемерную поддержку нашим солдатам, для которых каждый день — это сражение за жизнь. Наш долг поддержать их на этом непростом пути». Зал минутой молчания почтил память погибших (их фотографии демонстрировались на экране) и, вызвав на сцену родителей и родственников тех, кто был мобилизован, долгими аплодисментами выразил им благодарность. Душевные песни и патриотическое единение собравшимся подарили артисты чувашской эстрады. Как было объявлено, собранные на концерте деньги пойдут на гуманитарную помощь военным.

МНЕНИЯ

АНДРЕЙ КОЛЬЦОВ, вице-президент Чувашской автономии Красноярского края:

«Я родом из чувашской деревни Казанки Казачинского района Красноярья. Мой прадед — уроженец Урмарского района, прошел две войны, а после вместе с семьей переехал в Сибирь. Мне очень понравился конкурс красавиц — зрелищно, ярко, красиво. Мы у себя в Красноярске тоже проводим такие конкурсы, правда, они у нас межнациональные. Впечатлил и благотворительный концерт. Вместе мы сила!»

ЕЛЕНА ХОРЬКОВА (Шурту), народная артистка Чувашской Республики, уроженка Башкортостана:

«Молодец Национальный конгресс, что организовал благотворительный концерт. В любые сложные времена наш народ сплачивается. И сейчас нашим солдатам очень важна поддержка. Парни за нас там, а мы за них тут. Только так куется Победа. Концерт хороший, эмоционально насыщенный. Артисты старались, сумели подобрать нужные песни».