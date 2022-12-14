Николай Владимиров: запрет на применение специальных налоговых режимов (УСН, ПСН) в ювелирной отрасли требует дополнительной оценки

Ювелиры из Чувашии обратились к сенатору с просьбой оценить планируемые со следующего года изменения в Налоговый кодекс страны. Согласно нововведениям будет установлен запрет на применение специальных налоговых режимов (УСН, ПСН) в ювелирной отрасли, как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий. Такое решение может привести с одной стороны к резкому росту цен на ювелирные изделия, с другой к уходу с рынка подавляющего числа представителей малого и среднего бизнеса. —

В своих обращениях представители отрасли указывают на то, что при принятии Федерального закона № 47-ФЗ не была проведена предварительная работа по исследованию и анализу социально-экономических последствий закрепленных в нем изменений, не было широкого публичного обсуждения и консультаций с представителями ювелирной отрасли и уполномоченными органами власти в субъектах Российской Федерации, не дана объективная оценка влияния роста налоговой нагрузки на структуру и состояние отрасли в целом. При этом по оценке специалистов, упразднение специальных налоговых режимов приведет к неконкуретноспособности представителей среднего и малого бизнеса из-за чего до 80% предпринимателей могут прекратить свою деятельность, оборот отрасли уменьшится на 80-120 млрд. руб., при этом уплата НДС будет составлять всего 4-6 млрд. руб, — отметил Николай Владимиров.

По данным реестра спецучета ФПП и Единого реестра МСП на 10.03.2022 в отрасли драгоценных металлов и камней работают 21 109 субъектов предпринимательской деятельности, из которых более 19 000 представителей малого и среднего бизнеса: (микробизнес – 17 136, малый бизнес – 1899, средний бизнес – 264, индивидуальных предпринимателей –

11 602, юридических лиц – 7697. Таким образом, 1/3 рынка приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день рынок ювелирных изделий терпит непростые времена из-за снижения реальных доходов населения, неудовлетворенности населения ассортиментом украшений на российском рынке, нарушения импортных поставок, как на рынке готовых изделий, так и оборудования, запчастей и сырья для ювелирного производства. Запрет на

применение специальных налоговых режимов (УСН, ПСН) в ювелирной отрасли только усугубит ситуацию: приведет к закрытию 3 из 4 представителей малого бизнеса, к потере рабочих мест, резкому росту цен на ювелирные изделия, сократится число налогоплательщиков из сферы малого и среднего бизнеса.

Как подчеркивает Николай Владимиров, любой бизнес — это комплекс общественных отношений, которые отражаются на жизнедеятельности государства. И тут от законодателя требуется взвешенный подход, чтобы система налоговых норм оставаясь сбалансированной, только положительно влияла, на качество жизни граждан.

По мнению сенатора среди вариантов решения возникшей ситуации могут быть такие, как сохранение возможности применения всех специальных режимов налогообложения для ювелирной отрасли после 2022 года, введение переходного периода для отмены возможности применения специальных налоговых режимов или сохранение с 1 января 2023 года возможности применения специальных налоговых режимов (УСН, ПСН) при одновременном введении НДС на весь поступающий в ювелирную отрасль драгоценный металл.