В ИФНС пройдет день открытых дверей, посвященный введению Единого налогового счета

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 1 января следующего года в стране вводится Единый налоговый счет. Как сообщают в Федеральной налоговой службе, это новшество направлено на упрощение порядка расчетов налогоплательщиков с бюджетом.

Что такое ЕНС, как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей, как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам? Эти и многие другие вопросы сотрудники налоговой службы готовы прояснить на Дне открытых дверей, посвященном введению Единого налогового счета. Пройдет он 15 декабря во всех подразделениях УФНС по Чувашии с 9 до 20 часов.

Кстати

На сайте ФНС России создана промостраница  https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах новшества. На ней можно найти и ссылку к разделу, посвященному ЕНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/kb/?t1=1028, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы .

Опубликовано: 8 декабря 2022 г.


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