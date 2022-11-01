Мост в Алатырском районе стал как новенький

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт моста через реку Алатырь на автодороге Чебоксары — Сурское.
Он является третьим по величине мостом в Чувашии. «Построен он был в 1974 году и за все это время ремонт не производился. И хотя нормативный срок эксплуатации моста — 50 лет, но его техническое состояние уже не соответствовало нормативным требованиям», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов. В ходе ремонта было уложено новое дорожное полотно, отремонтированы опоры моста и металлические конструкции, а также полностью заменены барьерное и перильное ограждение моста и лестничные сходы.

Опубликовано: 24 ноября 2022 г.


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