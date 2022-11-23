Отважный машинист получил Благодарность Главы

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Быть в центре внимания Валерий Иванов не привык. И на снимке это отлично видно. Фото cap.ru

В прошлом году в столице республики едва не произошло крупное железнодорожное ЧП. Остановить несущуюся по путям цистерну удалось при помощи маневрового тепловоза, управлял которым Валерий Иванов, машинист ООО «Желдорремтехника плюс». Наша газета рассказывала об этом ЧП, журналист «СЧ» первым встретился с отважным, но очень скромным машинистом.

И вот награда нашла героя — на днях Валерий Иванов, а также мастер смены Леонид Анциферов и директор «Желдорремтехники» Евгений Григорьев получили Благодарность Главы Чувашии — за высокий профессионализм, проявленный при предотвращении последствий чрезвычайного происшествия на железнодорожных путях. Вслед за Олегом Николаевым награжденных поздравили и министр транспорта Чувашии Владимир Осипов, и глава администрации Чебоксар Денис Спирин, написавший в своем телеграм-канале, что «истории о людях, которые в решающий момент не теряются и принимают единственно верное решение, вызывают огромную гордость за земляков».

Опубликовано: 24 ноября 2022 г.


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