Интернет приходит в чувашскую глубинку

В этом году в Чувашии полностью реализован план по программе устранения цифрового неравенства, сообщила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина в ходе пресс-тура для журналистов региона. «Качественная связь формата 4G пришла в населенные пункты Мариинско-Посадского, Шумерлинского, Канашского, Чебоксарского и Моргаушского районов. Это значит, что жители небольших населенных пунктов теперь могут пользоваться теми же сервисами через сеть интернет, что и горожане. Это серьезный шаг к повышению качества жизни на селе», — сказала она.

В деревне Эндимиркасы Чебоксарского района этого события ждали долго. Станция здесь обслуживает две деревни Чиршкасинского сельского поселения. Теперь местные жители могут работать на удаленке, а терминалы в магазинах заработали хорошо, делится радостью глава поселения Евгений Матьянов.

Вышка стоит напротив местного фельдшерско-акушерского пункта, который обслуживает более трехсот человек из деревень Эндимиркасы и Лебедеры. «Сообщения приходят на телефон из больницы — не могу их открыть. Приходится выбегать на улицу. Чтобы ответить — тоже. Надо бегать туда-сюда. Очень трудно было», — так описывает свои будни до появления базовой станции заведующая ФАПом Нина Федорова.

Долгожданному качественному интернету рады и в деревне Сюмерткасы Моргаушского района. Кроме бытового удобства это еще и помощь для развития и учебы. Учительница Лариса Васильева отметила, что до появления станции были перебои со связью, которых теперь нет. Интернет помогает ученикам искать необходимую информацию, а их родителям — контролировать учебу с помощью электронного дневника.

Радиус действия вышек — 4 километра, и в Юськасинском сельском поселении, где расположены Сюмерткасы, в него попадают четыре деревни. Раньше людям приходилось бегать в поиске «золотого» места с хоть каким-нибудь интернетом. Сейчас же легкий доступ помогает в полном объеме пользоваться разными ресурсами.

«Скорости передачи данных здесь великолепные, — сообщил главный редактор журнала «IT-News+» Евгений Афанасьев, продемонстрировав коллегам результаты замеров на экране своего смартфона. — Пиковые скорости достигают 50 Мб в секунду». По его словам, в большинстве мест в городе скорость ниже, поскольку нагрузка на сеть значительно выше.

Как напомнил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашии Евгений Макагонов, в прошлом году по федеральному проекту устранения цифрового неравенства базовые станции были установлены в пяти малых населенных пунктах Чувашии, в этом году — в семи, а в 2023 году возможность пользоваться мобильным интернетом по технологии 4G появится еще в 13 малых населенных пунктах.

КСТАТИ

Минцифры России проводит общественное голосование за села и деревни, куда следует провести мобильную связь по технологии 4G уже в следующем году. До 12 ноября отдать свой голос можно было на портале госуслуг. Те, кто не успел это сделать, до 26 ноября включительно могут отправить письмо по почте в Минцифры России. Их голоса добавятся к «электронным». Результаты голосования станут известны 26 декабря, когда профильное министерство опубликует список из 1800 населенных пунктов по всей стране, которые подключат к мобильному интернету в следующем году.

Константин Арсентьев