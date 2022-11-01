17 ноября — День участковых уполномоченных

В огне сохранил хладнокровие

Задач у участкового уполномоченного полиции немало, но основная — охранять безопасность граждан на вверенном ему административном участке, пресекая возможные нарушения закона. Работа как работа. Правда, иногда приходится совершать героические поступки, как это сделал капитан полиции Дмитрий Надин.

Дмитрий Николаевич работает участковым с 2012 года. Его участок охватывает три улицы — проспект Ивана Яковлева, проспект 9-й Пятилетки и улицу Хузангая в Чебоксарах. Каждый рабочий день начинается с планерки и инструктажа. Потом — обход вверенной ему территории, беседа с гражданами, профилактическая работа.

В один из дней ноября 2020 года к стражу порядка, тогда еще старшему лейтенанту полиции, во время обхода административного участка обратилась женщина. Она сообщила, что рядом, в одном из домов по проспекту 9-й Пятилетки, из окна идет дым и слышны крики. Быстро оказавшись на месте происшествия, Дмитрий Надин отметил про себя, что в доме этом проживает поднадзорное лицо. Как оказалось, пожар случился именно в его квартире.

Дальнейшие действия участкового отличались быстротой, собранностью и уверенностью. Для начала Дмитрий вызвал пожарную службу. Поднялся на нужный этаж, но дверь квартиры, где начался пожар, была закрыта. Изнутри были слышны звуки — не зов о помощи, а скорее тяжелые стоны. Оценив ситуацию, участковый выбил плечом дверь, благо она была деревянная. Бессильное тело жильца лежало на полу. За считанные секунды полицейский убедился, что в помещении больше никого нет, и вынес пострадавшего в коридор. Начал приводить в чувство.

Можно только удивляться хладнокровию Дмитрия Надина в этой ситуации. Поняв, что жизни погорельца ничего не угрожает, он пытался потушить очаг возгорания. Но сделать это не удалось — огонь распространялся быстро. Тогда полицейский закрыл дверь комнаты, чтобы ограничить доступ кислорода к очагу горения и начал эвакуацию жильцов. Вскоре приехали пожарные и скорая помощь. Человеческих жертв удалось избежать. Виновник «торжества» с отравлением угарным газом был госпитализирован в больницу.

Безусловно, поступок участкового, по меньшей мере, заслуживает уважения. Хочется сказать, вот, перед нами настоящий герой! Но капитан полиции не разделяет этих эмоций — он считает, что так поступают все нормальные люди: «Понимаете в чем дело… Это не совсем героический поступок, это скорее человеческий поступок. Это даже не связано с профессией, понимаете. Да, конечно, наша работа — помогать людям, но здесь сработали какие-то моральные механизмы, общечеловеческие. Поэтому я поступил как человек, а не как герой».

Мы понимаем и желаем Дмитрию Надину и его коллегам, чтобы на их участках все было тихо и спокойно. А всем нам — при любых обстоятельствах оставаться человеком, чтобы, если вдруг понадобится, совершать такие геройские поступки.