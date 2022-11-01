Повесть воспитателя из Порецкого назвали одной из лучших

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В московском Музее военной формы прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской литературной премии «Честь имею». Лауреатом второй степени в номинации «Путеводная звезда» стал Валерий Голев, старший воспитатель Порецкой средней школы. Его повесть «Путь на моря» на премию номинировало Чувашское книжное издательство, сообщает Минцифры Чувашии.
«Честь имею» — первая в России премия, полностью посвященная теме военного образования и военного дела, призванная поддерживать талантливых писателей, сохраняющих и развивающих лучшие традиции отечественной патриотической прозы и поэзии. Организаторами конкурса являются Союз писателей России и «Фонд содействия развитию военного образования» при содействии журнала «Вестник военного образования».

Опубликовано: 10 ноября 2022 г.


Читайте также:

Посевная в Чувашии идет полным ходом и в особом режиме
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса
В Порецком обновили стелу в честь погибших на фронтах Второй мировой
В Ельце помнят о подвиге курсанта Безрукова
Фото героя из лыжной бригады
К 75-летию Победы в Чебоксарах издана четвертая книга школьных сочинений
Уроженцы Чувашии отличились во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны
Фоторепортаж с поездки Олега Николаева в Порецкий и Алатырский районы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.