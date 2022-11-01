Из-за праздничных и выходных дней изменился график доставки пенсий

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда, график доставки пенсий за ноябрь скорректирован с учетом праздничных и выходных дней.
Так, почтовые отделения начнут доставку пенсий с 5 ноября. Банки перечислят пенсии 3 ноября за 5 и 7 числа.
По обычному графику, то есть 3 ноября, банки также перечислят пенсии за октябрь получателям мер соцподдержки. В этот же день получат пособия и выплаты беременные и семьи с детьми от 8 до 17 лет.

Опубликовано: 2 ноября 2022 г.


Читайте также:

Как работает почта, МФЦ, Сбербанк и другие службы в нерабочую неделю
Более 10 тысяч ветеранов получат выплаты к 75-й годовщине Победы вместе с апрельской пенсией
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии
Цитата номера
Работа на пенсии: помеха или помощь?
Получайте услуги Пенсионного фонда, не выходя из дома
В те же сроки, но только на «Мир»: в ПФР рассказали об изменениях в получении пенсий
«Серебряное» волонтерство помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.