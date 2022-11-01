Из-за праздничных и выходных дней изменился график доставки пенсий

Как рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда, график доставки пенсий за ноябрь скорректирован с учетом праздничных и выходных дней.

Так, почтовые отделения начнут доставку пенсий с 5 ноября. Банки перечислят пенсии 3 ноября за 5 и 7 числа.

По обычному графику, то есть 3 ноября, банки также перечислят пенсии за октябрь получателям мер соцподдержки. В этот же день получат пособия и выплаты беременные и семьи с детьми от 8 до 17 лет.