Чебоксарец стал призером фестиваля стрит-арта «ФормART»

Третье место на фестивале стрит-арта «ФормART» Приволжского федерального округа занял чебоксарец Алексей Чернов. Его призовая работа жителям столицы Чувашии хорошо знакома — мурал Алексея «Творчество» украсил одно из зданий Чувашского педагогического университета. Итоги фестиваля-конкурса подводили вчера в онлайн-трансляции, и все претенденты, в том числе и наш художник, могли вживую наблюдать за ходом процесса. Лучших определили по результатам сложения итогов народного голосования, рейтинга представителей 14 регионов ПФО и оценок экспертов (эксперты, кстати, и вовсе вывели работу Чернова на второе место). Теперь, в придачу к призовому диплому Алексей получит грант в 100 тысяч рублей.

Как отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова, поздравившая нашего призера, Чувашия впервые вошла в тройку лидеров конкурса.