В Чувашии впервые отметили День памяти строителей Сурского рубежа

Наследие для будущих поколений

Особая дата в календаре республики ознаменовалась сразу несколькими важными событиями. 28 октября у Мемориала строителям безмолвных рубежей прошел торжественный митинг-реквием. В Чебоксарах был презентован сборник стихов и рассказов «За нами отчий дом», посвященный подвигу тыловиков. Наконец, кульминационным моментом памятного дня стала долгожданная премьера оперы «Сурский рубеж», открывшая в Чувашском государственном театре оперы и балета XXXII Международный оперный фестиваль.

Пришло время сплотиться

К Вечному огню Мемориала строителям безмолвных рубежей легли венки и цветы от представителей органов власти, общественных организаций, депутатов Госдумы. Почтили память героев трудового фронта Великой Отечественной войны и участники проходившего в тот момент в Чебоксарах форума земляков, и юные патриоты — кадеты и школьники.

Глава Чувашии напомнил, что День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей был учрежден в прошлом году, который прошел под знаком подвига тружеников, возводивших в годы войны линию обороны.

«Мы восстанавливали исторические факты, восхищались мужеством наших предков в тылу, трудовым подвигом народов Поволжья при возведении оборонительных рубежей, способностью народа объединиться перед лицом неимоверных испытаний и трудностей, чтобы решать важнейшие государственные задачи», — отметил Олег Николаев.

Такой объединяющей силой обладает и патриотический марафон, который охватил не только всю нашу республику, но и вышел в соседние регионы — Татарстан, Ульяновскую область, Башкортостан. Цикл таких встреч обязательно будет продолжен, пообещал Николаев. «Вовлечем в этот процесс не только людей, которые знают о тех событиях, но и подрастающее поколение», — сказал Глава Чувашии.

Кстати, в митинге принял участие и Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев. Он признался, что для него большая честь поклониться и отдать дань памяти труженикам тыла, внесшим огромный вклад в Великую Победу. Ведь и жителям Марий Эл эта тема тоже очень близка и важна: линия оборонительных укреплений затронула Горномарийский и Звениговский районы республики. Тысячи людей копали рвы, траншеи, строили огневые точки и блиндажи в тяжелейших условиях.

Прочувствованная история

«…Пусть говорят: «Здесь не было войны, и небосвод от взрывов был спокоен, но только в мире нет такой цены, чтобы измерить подвиг ваш, герои…» — эмоционально, проникновенно звучали в этот день в многофункциональном зале Чувашского государственного театра оперы и балета стихи как профессиональных, так и самодеятельных авторов новой книги «За нами отчий дом. Умра Сăр чикки — хыçра тăван кил». До слез трогали за душу строчки из стихов Галины Белгалис, Альбины Юрату, Майи Селендеевой, Андрея Мостайкина, сменяющиеся сценами из спектакля «Уйăпсем те шăнса хытрĕç» («И снегири промерзли») по пьесе Владислава Николаева.

Презентация сборника, посвященного строителям рубежей и изданного по инициативе Союза женщин Чувашии, прошла за пару часов до мировой премьеры оперы «Сурский рубеж». Как рассказала председатель организации Наталья Николаева, в течение нескольких месяцев собирались произведения на чувашском и русском языках. Каждое из них — это история, прочувствованная современными авторами, их видение и понимание былых событий, это самые искренние эмоции. В результате отбора в сборник «За нами отчий дом» вошли 70 стихотворений и рассказов 67 авторов. Книга обязательно попадет во все библиотеки республики.

По словам составителя книги Ольги Гурьяновой, авторами книги являются люди самых разных возрастов и профессий: учащиеся общеобразовательных школ, студенты, преподаватели и воспитатели, журналисты, профессиональные писатели, дети и внуки тех, кто возводил Сурский рубеж, некоторые произведения писались группами авторов и даже семьями. Ряд литераторов присылали по нескольку стихов и рассказов. Особенно ценно, что в сборнике представлены детские стихотворения. Среди самых юных авторов — девочки-пятиклассницы из Алатырского и Козловского районов.

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, тема Сурского рубежа еще в прошлом году запустила большую волну творчества, созидания, генерирования идей по увековечению памяти людей, которые трудились в годы Великой Отечественной войны в тылу.

КСТАТИ

Во время презентации книги за вклад в сохранение памяти о трудовом подвиге тыловиков памятной медалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, были награждены депутат Госдумы Алла Салаева, первый вице-премьер правительства Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков и другие. Особенно приятно, что среди награжденных был и руководитель регионального отделения ООП «Поисковое движение России» в Чувашской Республике, член координационного совета при Главе Чувашии по патриотическому воспитанию, внештатный автор «СЧ» Евгений Шумилов.

Смело запустили «пружину»

Премьера оперы «Сурский рубеж», которой предстояло открыть XXXII Международный оперный фестиваль, наложила отпечаток и на внешнее оформление театра: стены фойе украсили постеры в стиле пожелтевших от времени листов отрывного календаря, которые словно отсылали зрителя в события суровой зимы 1941-1942 годов. Был здесь и лист от 28 октября 1941 года — даты начала строительства оборонительных рубежей.

Кроме того, гостей встречали сразу две выставки. Одна рассказывала об истории международного оперного фестиваля, презентовала редкие фотографии и костюмы ведущих солистов театра. Вторая отражала тематику главной премьеры — на стендах «Рубежи победы» можно было познакомиться с архивными документами, письмами, воспоминаниями тружеников тыла, принимавших участие в возведении оборонительных укреплений.

В томительном ожидании и предвкушении грандиозного события находились не только зрители, но и творческая команда создателей оперы, с которыми перед спектаклем смогли пообщаться журналисты. По словам композитора Екатерины Ивановой-Блиновой, работа была большая, серьезная, и в то же время очень увлекательная и во многом смелая. Либреттист Карина Шебелян рассказала корреспонденту «СЧ», как изучались архивные материалы, разрабатывалась основа истории.

«Моей целью было разогнать проект, создать эффект пружины, чтобы идеей зажегся композитор, художник и все остальные. Сложность была в том, что хоть тема была, безусловно, знаковая, в то же время бытовая для оперы. Опере же необходим более высокий уровень драмы, для сильного сюжета нужен антагонист, здесь же все происходит в тылу, все отрицательные персонажи на линии фронта. Найти что-то в источниках оказалось невозможным, поскольку многие материалы до сих пор засекречены. Поэтому, мягко говоря, было непросто», — призналась либреттист.

Проект стал для Карины Шебелян и ее коллег особенным, любимым, поскольку было приложено максимум сил и энергии, чтобы придать сюжету динамики, образности, чтобы зритель в течение двух актов не скучал, сопереживал, был по-настоящему увлечен происходящим на сцене. «Мне хотелось, чтобы сюжет, придуманный на основе реальных событий, побудил зрителей изучать исторические факты, чтобы после спектакля человек пришел домой, открыл интернет, книги и стал искать, что и как происходило на самом деле», — объяснила Карина свою задачу. И в некотором роде здесь тоже есть своеобразный эффект пружины: опера призвана «подогреть» интерес молодого поколения, стать отправной точкой для чего-то большего.

Режиссер Ирина Гаудасинская призналась, что ее и художника Елисея Шепелева вдохновили полотна конструктивистов и удивительный чувашский фольклор. Еще во время подготовки они с большим удовольствием посетили Национальный музей, Музей чувашской вышивки, некоторые символы и образы были включены в постановку. Но самое главное — создатели оперы постарались передать простые человеческие чувства, эмоции, которые всегда находят душевный отклик…

В торжественном открытии фестиваля принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. Он поблагодарил всех сопричастных к созданию уникального произведения — оперы «Сурский рубеж», тех, кто работал, сопереживал, привнося в общее дело нужную энергетику, чтобы в конце концов все сложилось и получилось. И особо отметил, что над спектаклем трудилась замечательная молодая команда, которая сумела в кратчайшие сроки воплотить задуманное в жизнь. Выразив свое восхищение, Олег Алексеевич поделился, что, как и создатели оперы, очень взволнован в ожидании ее первых звуков. Но перед тем, как открылся занавес, он вручил благодарственные письма композитору и автору стихотворных текстов оперы Екатерине Ивановой-Блиновой, либреттисту Карине Шебелян, режиссеру-постановщику Ирине Гаудасинской, главному художнику Елисею Шепелеву, балетмейстеру Алексею Рюмину…

Любовь, шпионские страсти и противостояние злу

С самого начала спектакль захватил внимание зрителя. События времен Великой Отечественной войны тесно переплелись с фольклорной линией, чувашскими легендами, их тайнами и героями. Действо сопровождают яркие древние символы, запечатленные в потрясающих декорациях, которые контрастируют с правдой жизни — серым, ржавым, словно пробитым пулями металлом.

17-летняя Парчакан Юманова, чью роль блистательно исполнила молодая актриса Алиса Шалгинова, взывала к предкам и древним богам, прося у них защиты и помощи. На ее долю выпало немало тяжелых испытаний: расставание с любимым Егором (Максим Карсаков), который отправился на фронт и пропал без вести, гибель матери Нарбиге (Ольга Вильдяева) во время строительства рубежа. Несмотря на свалившиеся на нее беды, Парчакан все же находит в себе силы, чтобы противостоять надвигающемуся на нее злому року, мистическому существу, посланнику войны Вере Селену. Девушка верит, что может всех спасти, пропев песню над холмами и воскресив древнего богатыря Чеменя. Она полна веры, надежды и любви. И именно этот «древний код» помогает пройти все испытания.

Опера «Сурский рубеж» во многом получилась необычной, а по мнению некоторых зрителей, обсуждавших ее в кулуарах, даже сенсационной. Так, кроме нелегкого пути Парчакан, здесь развернулась настоящая детективная история вокруг любовной линии между инженером Гаршиным (Владимир Ашмарин) и честной самоотверженной девушкой Ириной Мельниковой (Елена Соколова), за которой готов идти народ. Она безусловный лидер, но и как всякая простая женщина нуждается в любви и совершает роковую ошибку, доверившись возлюбленному.

Словом, как говорила в недавнем интервью «СЧ» композитор и автор стихотворного текста Екатерина Иванова-Блинова, это опера в действительности про нас, про людей. А потому каждый музыкальный номер тут пронизан сильными чувствами, наполнен эмоциями и заставляет сопереживать героям. Ты искренне сочувствуешь Парчакан, что отчаянно пытается убежать от реальности в мир своих фантазий, переживаешь за судьбу бедной девушки вместе с дедом Тайманом (Константин Москалев), пытаешься раскусить, насколько искренен в своих чувствах Дмитрий Гаршин.

Изюминкой спектакля были и фантастические, психологически сложные номера в исполнении солиста балета Алексея Рюмина. Вере Селен появлялся всякий раз, когда надвигалась какая-то беда или герои испытывали страх и отчаяние. Он был одновременно грациозен и страшен. Невероятная пластика талантливого балетмейстера и потрясающий черно-серебристый костюм, чем-то напоминающий кольчугу, сделали образ поистине невероятным и пугающим.

В главных ролях были не только отдельные персонажи, но и народ в лице самых простых тружеников, с чем потрясающе справился хор театра. В этой многогранной роли словно идет постоянная борьба: веры в наивысшие силы с гнетущими сомнениями, надежды на светлое будущее с отчаянием, сострадания и сопереживания с равнодушием и недоверием. И все же перед лицом неизбежного зла, испытывая голод, холод, лишения, народ объединился, обрел силу и веру. А потому в конце зрителя ждал жизнеутверждающий финал. В финальное действо был включен и зритель: уже ближе к концу спектакля актеры вышли в зал и стали раздавать людям телеграммы с реальными воспоминаниями участников строительства рубежей.

Оба акта оперы пролетели на одном дыхании. Зал аплодировал артистам стоя, то и дело скандируя «Браво!». По традиции на сцену вынесли огромную корзину цветов от Главы Чувашской Республики. И еще долго в фойе потом не умолкали обсуждения. Кого-то опера вдохновила, кого-то тронула за душу, одни назвали ее шедевром, другие — экспериментом. Самое главное, что она никого не оставила равнодушным.

Впечатления

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА, руководитель Минкультуры Чувашии:

«Получился спектакль европейского уровня. Наблюдать за историей главной героини Парчакан действительно интересно. Сюжет захватывает с первых минут. Мы рассчитываем на то, что оперу полюбит наш зритель, и она станет постоянной в репертуаре театра. Надеемся, что ее смогут увидеть и за пределами Чувашии, где так же, как и у нас возводились оборонительные рубежи — в Татарстане, Марий Эл и других регионах. Думаю, мировая премьера оперы задала серьезную планку для последующих фестивалей».

НИНА ГЛОТОВА, заместитель председателя Союза женщин Чувашии:

«Мы, конечно, все ожидали, что будет нечто особенное. Но для меня, как рядового зрителя, это стало потрясением, настоящим событием. Я не ожидала, что будет такой уровень. Это и очень смелое либретто, и замечательная музыка, и блестящее исполнение солистов Театра оперы и балета. Восхитителен и хор, и симфонический оркестр. Свежо, понятно, воспринимается великолепно. А самое главное, эта опера должна «зацепить» молодежь».

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, руководитель Минобразования Чувашии:

«Я под сильным впечатлением. Неожиданные сюжет и развязка с одной стороны, с другой стороны — великолепное исполнение, музыкальное сопровождение, работа актеров. Все на высочайшем уровне. Отдельного упоминания требуют декорации. Они дополняют всю ту атмосферу, которая разыгрывается на сцене, я думаю, эта постановка будет интересна не только взрослым, но и молодому поколению, потому что через эмоции, через это восприятие как раз и можно достучаться до сердец, сознания молодого поколения. Уверен, оперу ждет большое будущее. Это явно не региональный, а всероссийский уровень. Тем более в настоящее время эта опера найдет своего слушателя и зрителя».

Фоторепортаж Максима Васильева: