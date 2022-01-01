В Чебоксарах выступит вокально-хореографический ансамбль из Владимира

В песнях и танцах — величие державы

Накануне Дня народного единства в столице Чувашии выступит вокально-хореографический ансамбль из Владимира

Шесть лет назад он одним из первых российских коллективов дал серию концертов в Донецке и Луганске, оказав моральную поддержку жителям Донбасса. Дважды был с гастролями в Севастополе и Симферополе — сначала в марте 2014 года, накануне референдума о статусе Крыма, а затем в трудные дни энергоблокады, когда свет включали всего на пару часов.

«Культурная дипломатия способствует улучшению политических отношений, поэтому каждый артист, вне зависимости от специальности и звания, прежде всего несет миротворческую миссию», — считает художественный руководитель вокально-хореографического ансамбля «Русь» Николай Литвинов. 3 ноября прославленный коллектив, признанный визитной карточкой не только Владимирской области, но и всей страны, покажет большую программу в Чувашской государственной филармонии.

Ансамбли подобного рода наделены особой функцией — через музыку, движение, голос передать всю красоту и величие державы, показать неисчерпаемое многонациональное богатство ее песенно-танцевальных традиций. А День народного единства в Год культурного наследия народов России, к которому приурочен концерт, — лучший для этого повод.

За свою полувековую историю коллектив объездил всю Европу, неоднократно принимал участие в рождественских празднествах в Австрии, Германии, Голландии и Швейцарии. Каждый его номер — это всегда больше чем песня или танец. Здесь и старинные языческие обряды, и портреты народов, издревле населявших русскую землю, и зарисовки важных исторических событий. Отдельный репертуарный пласт — самобытный казачий фольклор как наиболее яркое отражение героического духа, эмоциональной силы и мощи русского человека.

«Уникальность наших артистов в их синтетичности, все они и поют, и танцуют, и играют на музыкальных инструментах», — рассказывает директор ансамбля Эдуард Ахметов. Немалый интерес вызывают и национальные костюмы с характерными особенностями и изобилием декоративных элементов, и иллюстрации деревенского быта со специфическими чертами жизненного уклада, и особенности произношения слов, присущие той или иной области.

Но главное музыкальное достояние — это, конечно же, знаменитый Владимирский рожок, существуют даже целые ансамбли и фестивали рожечников. Изготовленный из березы, клена или можжевельника, он может достигать одного метра в длину, в зависимости от размера высота и «окраска» звука меняются. Инструмент издавна любили за особую глубину и красочность тембра, сочетающего в себе пронзительность и теплоту, в его сопровождении проходили торжественные церемонии, охота и скоморошьи потешки. Не обойдется без рожка и на концерте в Чебоксарах.