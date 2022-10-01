Шумерлинский военком отправился на спецоперацию

Подполковник запаса Олег Петров временно сложил полномочия военного комиссара города Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов, чтобы добровольно отбыть в воинскую часть в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Шумерли Валерий Шигашев.

«Такое решение, — написал он, — было принято Петровым после исполнения основной задачи по проведению частичной мобилизации Шумерлинским военным комиссариатом и исходя из чувства воинского долга».

Опыт 50-летнего военкома на новом месте службы, надо полагать, пригодится — Олег Петров окончил Челябинское танковое училище, служил в Забайкалье, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. И на спецоперацию, кстати, вызвался пойти не только он. Как сообщили «СЧ» в республиканском военкомате, такое же решение приняли еще два сотрудника военных комиссариатов Чувашии: один пошел служить по контракту в батальон «Атал», другой добровольно отправился на спецоперацию в ходе частичной мобилизации.