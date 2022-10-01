Светлана Каликова, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии

«Чувашия является регионом межнационального согласия, в котором в дружбе и взаимопонимании проживают представители 128 национальностей. Об этом свидетельствуют и результаты социальных опросов Чувашского государственного института гуманитарных наук. Это и серьезный вклад общественных организаций, участвующих в Форуме земляков, — Чувашскому национальному конгрессу в этом году исполняется 30 лет, а Федеральной национально-культурной автономии чувашей России — 22 года. Цели, задачи у нас одни, и мы хотим объединить совместные усилия обеих организаций, их ресурсный потенциал для решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования и национальной культуры, а также координации их деятельности с органами исполнительной власти Чувашской Республики. Одной из важных задач также является вхождение в состав Совета по делам национальностей при Президенте России».