В Чебоксарах проходит III Международный фестиваль «Созвездие земляков»

Их всегда ждут на родной сцене

Когда обстоятельства вынудили Сергея Рахманинова покинуть Россию, его охватила такая тоска по родине, что он даже посадил перед окном три березы. Отправившийся вслед за ним Сергей Прокофьев тоже не мог совладать с ностальгией и устраивал за рубежом вечера русской музыки. А участники Международного фестиваля «Созвездие земляков», который проходит в Чебоксарах уже в третий раз, просто приезжают домой, где их всегда ждут.

Новой замечательной традицией назвал «Созвездие земляков» Глава Чувашии Олег Николаев. «И формируют ее наши земляки — выдающиеся деятели исполнительского искусства, — отметил он. — Их всех связывают одни корни — корни Чувашии. Это радует и наполняет гордостью!»

…Разные города, разные исполнительские специальности и — одна Чувашия, которую каждый из участников фестиваля достойно представляет на культурной карте страны. Впрочем, есть еще кое-что общее: все они живут в напряженном гастрольном графике, поэтому времени зря не теряли, программа оказалась на редкость плотной и насыщенной. Так, например, в начале фестиваля 25 октября помимо концерта-открытия и оркестровых репетиций состоялась большая пресс-конференция, а накануне — мастер-классы. Со студентами Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова и Чувашского института культуры и искусств делились мастерством солисты Большого театра Ольга Кузьмина (скрипка), Уральского филармонического оркестра Михаил Шиков (фагот), театров оперы и балета Екатеринбурга и Сыктывкара Наталья Мокеева (сопрано) и Алексей Петров (баритон).

Вместе с ними в первый фестивальный вечер на сцену Чувашской государственной филармонии вышли скрипачи Яна Мишина (Ашмарина) и народный артист Татарстана Сергей Емельянов, виолончелисты Людмила Фунтикова и Виктор Иванов, певица Евгения Гончарова, пианистка Лаян Аль-Балауи и флейтист Олег Иванов.

В сопровождении оркестра Чувашской академической симфонической капеллы под управлением Мориса и Натальи Яклашкиных прозвучали инструментальные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига, Иоганнеса Брамса и Яна Сибелиуса, арии из опер «Князь Игорь» и «Руслан и Людмила». Одним из самых приятных моментов церемонии открытия стало вручение наград. Все участники фестиваля получили памятные дипломы, статуэтки и благодарственные письма Главы Чувашии Олега Николаева.

Вчера фестиваль продолжил Ульяновский духовой оркестр «Держава», в котором играют выпускники наших вузов и музыкального училища. А сегодня организаторы ждут чебоксарцев в филармонии на заключительном гала-концерте.

КСТАТИ

Приезд известных уроженцев Чувашии в родную республику не ограничится только культурной программой. В рамках стартующей сегодня деловой программы форума земляков «Знай наших!» будет обсуждаться развитие разных отраслей экономики республики — сельского хозяйства, промышленности, туризма. А в парке « Амазония» состоится выставка народно-художественных промыслов, в течение дня ремесленники будут проводить мастер-классы для гостей форума.