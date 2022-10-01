Краски, двери и вентиляционное оборудование из Чувашии имеет спрос за рубежом

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завершилась бизнес-миссия республиканских предприятий в Азербайджан. За три дня организации из Чувашии провели десятки встреч с компаниями строительной индустрии этого государства.
Деловую поездку в Азербайджан подготовил и организовал региональный Центр экспортной поддержки в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Все встречи завершились договоренностями об обмене расширенными коммерческими предложениями и продолжением переговоров с более точными деталями поставок из Чувашии.
Стоит отметить, что продукция из Чувашии конкурентоспособна для рынка Азербайджана, и наши организации имеют высокий потенциал для продаж на территории этого государства. Например, азербайджанские партнеры высоко оценили качество изготовляемых в Чувашии дверей, а многие строительные компании Азербайджана заинтересованы нашим вентиляционным оборудованием. Как показали переговоры, на азербайджанском рынке также будут востребованы и лакокрасочные материалы чувашского производителя.

Константин Романов
Опубликовано: 20 октября 2022 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На реконструкцию новочебоксарской спортшколы выделено 132 млн рублей
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.