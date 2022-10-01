В Чувашской государственной филармонии выступит Московский молодежный камерный оркестр

Автор: Мария МитинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За спиной Московского молодежного камерного оркестра — участие в фестивалях российской культуры в Японии, российско-итальянской культуры «Очи черные», «Lignee d’Artistes» (Артистические семьи и династии) во французском городе Таверни. Фото Александра Иванова

Свежесть взгляда и молодой задор

Не секрет, что партитуру оперы «Евгений Онегин» Петр Ильич Чайковский решил отдать не в театр, а в консерваторию. Ему хотелось, чтобы вместо опытных вокалистов ее исполнили студенты, ведь когда в музыке слышится дыхание юности, она словно рождается заново. Зрители Московского молодежного камерного оркестра знают это не понаслышке, в его составе — студенты и выпускники музы-кально-педагогического института имени
М.М. Ипполитова-Иванова, одного из самых престижных творческих вузов страны.
«Мы, в хорошем смысле слова, «обманываем» ожидания публики, которая идет слушать учебный, студенческий оркестр, а слышит по-настоящему профессиональное звучание», — отмечает его художественный руководитель, ректор института, известный российский скрипач Валерий Ворона. За двадцать лет существования коллектива ребята выпустили десятки совместных программ с дирижерами Валерием Гергиевым и Юрием Симоновым, джазменами Игорем Бутманом и Даниилом Крамером, объездили почти всю Европу и Азию. В столице Чувашии они сыграют уже во второй раз — их мартовский концерт произвел на чебоксарцев настолько сильное впечатление, что речь сразу зашла о повторном приглашении музыкантов в Чувашскую государственную филармонию 30 октября.
Свежесть взгляда, легкость руки и молодой задор ощущаются и в выборе репертуара, когда хочется охватить все и сразу, а глаза разбегаются при виде новых нот. Название программы говорит само за себя. «Музыкальные шедевры трех веков» — это захватывающее путешествие по эпохам, композиторским школам и направлениям, которое придется по вкусу как приверженцам строгой классики, так и любителям экстраординарной современности, где каждый автор стремится придумать свой собственный стиль и быть ни на кого не похожим.
С особым нетерпением оркестранты ждут на концерте школьников и студентов. Кроме того, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте, на одну сцену с коллективом выйдут молодые, но уже ярко заявившие о себе дирижер Андрей Колясников и солисты Светлана Безотосная (скрипка), Ильяс Невретдинов (труба) и Юлия Биховец (саксофон), знакомые по телевизионным конкурсам юных талантов «Синяя Птица» и «Щелкунчик». Также все они становились стипендиатами фонда «Новые имена», возглавляемого Денисом Мацуевым.

Опубликовано: 20 октября 2022 г.


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