Самбистка из Чувашии завоевала золотую медаль в соревновании юниорок в Ереване

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Как и предсказывали спортивные эксперты, юниорка Софья Емелюкова (на снимке вторая слева), стала лидером в своей весовой категории. Вместе с ней на подиум поднялись представительницы Узбекистана, Кыргызстана и Армении. Фото cap.ru

Российская команда самбистов уверенно выиграла общий зачет молодежного первенства мира в Ереване. Свой вклад в общекомандный успех внесла и спортсменка из Чувашии Софья Емелюкова, выигравшая «золото» в весовой категории до 50 кг в соревновании юниорок (18-20 лет). Это произошло на глазах у корреспондента «Советской Чувашии».
Еще за несколько дней до начала поединков в этой категории участниц эксперты Международной федерации самбо (FIAS) дали мне рекомендацию: «Софья — фаворит, в финале она обязательно будет». И действительно, наша спортсменка успешно преодолела предварительные барьеры. «В финале будет тяжело, соперница у Софьи опытная», — сказал личный тренер спортсменки Сергей Пегасов. В столице Армении он буквально олицетворял нашу республику: «Самбо Чувашии», — гласила надпись на его ярко-желтой футболке.
В начале финального поединка против Гулхае Жураевой (Узбекистан) чувашская спортсменка заработала балл. Минимальное преимущество в счете продержалось до последних секунд, и тогда Емелюковой удался еще один прием. Победа — 3:0!
Сам поединок сопровождался яркими эмоциями трибун. Здесь выделялся голос Пегасова, энергично делавшего подсказки подопечной.
Приняв поздравления от корреспондента «СЧ», Емелюкова сказала: «Я очень много работала для победы и очень рада, что смогла добиться ее на этих соревнованиях. Финал был очень сложным, но мне удалось победить».

Олег Николаев, Глава Чувашии:

«Поздравляю Софью с триумфом и золотой медалью первенства мира! Благодарю тренеров за их вклад в эту победу. Желаю совершенствования спортивного мастерства и новых достижений!»

Достопримечательности Еревана, по словам самбистки, до старта турнира посмотреть не удалось, но Софья собиралась погулять по городу после воскресной церемонии закрытия.
В приподнятом настроении после финала, конечно, был и тренер Сергей Пегасов. «В очередной раз рад победе чувашского самбо на мировых чемпионатах и первенствах. Спасибо нашей команде, которая старается добиваться этих успехов. Соня — молодец, в третий раз уже выиграла первенство мира, с чем ее и нашу республику поздравляю». Тренер признался, что в восторге от уровня организации соревнований в Ереване, но подчеркнул, что и Чебоксары способны на это.
Между тем президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев высоко оценил уровень развития самбо в Чувашии. «Если брать молодежную команду, Чувашия — в тройке всех регионов России. Постоянно в сборной России из Чувашии есть представители и по девочкам, и по мальчикам, и по юношам. Сегодня и основная сборная России имеет представителя из Чувашии».
К слову, на недавно прошедшем в Сербии чемпионате Европы «золото» в весовой категории до 64 кг выиграл представитель Чувашии Александр Федоров.
Студентка Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова, мастер спорта России Софья Емелюкова — многократная победительница всероссийских и международных турниров. На ее счету, в частности, триумф на первенстве мира среди кадетов и девушек, а также на чемпионатах мира и России по пляжному самбо.
Кстати, на первенстве мира в Армении россияне, белорусы, а также французы выступали под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Опубликовано: 18 октября 2022 г.


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