Жители Чувашии выбирают, в какой населенный пункт надо провести высокоскоростной интернет

Запущено очередное голосование за подключение к интернету сел и деревень с населением от 100 до 500 человек. В населенных пунктах, набравших наибольшее количество голосов, Минцифры России проведет высокоскоростной интернет (4G) в 2023 году.

Проголосовать можно на специальном сервисе на портале Госуслуг либо по почте, сообщают в Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии. За населенные пункты республики смогут проголосовать совершеннолетние граждане с пропиской в регионе. Поэтому в письме нужно указать не только населенный пункт, в который требуется провести интернет, но и свое имя и адрес регистрации.

Онлайн-голосование на портале Госуслуг продлится до 12 ноября. По почте письма будут принимать чуть дольше — до 26 ноября. Направлять их надо в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.