Победный дубль «Сокола» на белгородской земле

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Следующие матчи на выезде новочебоксарский «Сокол» проведет 18 и 19 октября против курского «Сокола». Фото ВКонтакте

После серьезного перерыва в календаре матчей новочебоксарский «Сокол» продолжил выступление в первенстве НМХЛ. Подопечные Егора Карпа
приехали в гости к команде «Белгород».
Закончив домашнюю серию матчей, представители новочебоксарской школы хоккея усиленно готовились к первому выезду по маршруту Белгородская область — Курская область. Остановка в городе Губкин (Белгородской области) не сулила парням Егора Карпа легкой прогулки, но хоккеисты «Сокола» смогли добиться нужного результата.
И в дебюте первого матча новочебоксарский коллектив стартовал по-королевски — две заброшенных шайбы к десятой минуте, а к середине матча наша дружина вела уже 4:0. Казалось, что за результат встречи можно не переживать, но в молодежном хоккее все может измениться в один миг. И он настал ближе к концу матча. 54-я минута — 4:1, 55-я минута — 4:2, 57-я минута — 4:3. У болельщиков нашей команды, смотревших трансляцию матча на экранах компьютеров и смартфонов, екнуло сердце… Но обошлось — хоккеисты «Сокола» довели дело до победы со счетом 4:3.
Вторая игра, прошедшая на следующий день, сложилась для новочебоксарской дружины легче. С первых минут наши хоккеисты хорошо прессинговали хозяев льда и перехватывали поперечные передачи. Серьезное давление привело к трем безответным шайбам игроков «Сокола» в первом периоде. На старте второй двадцатиминутки подопечные Егора Карпа увеличили свой отрыв до пяти шайб. В этот раз, видимо, наша команда провела работу над ошибками и не позволила себе расслабиться. Обыграть «всухую» хозяев «Соколу» не удалось — команда «Белгород» забросила две шайбы, но точку поставил еще один гол новочебоксарцев. Окончательный счет 6:2!

Опубликовано: 17 октября 2022 г.


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