Победный дубль «Сокола» на белгородской земле

После серьезного перерыва в календаре матчей новочебоксарский «Сокол» продолжил выступление в первенстве НМХЛ. Подопечные Егора Карпа

приехали в гости к команде «Белгород».

Закончив домашнюю серию матчей, представители новочебоксарской школы хоккея усиленно готовились к первому выезду по маршруту Белгородская область — Курская область. Остановка в городе Губкин (Белгородской области) не сулила парням Егора Карпа легкой прогулки, но хоккеисты «Сокола» смогли добиться нужного результата.

И в дебюте первого матча новочебоксарский коллектив стартовал по-королевски — две заброшенных шайбы к десятой минуте, а к середине матча наша дружина вела уже 4:0. Казалось, что за результат встречи можно не переживать, но в молодежном хоккее все может измениться в один миг. И он настал ближе к концу матча. 54-я минута — 4:1, 55-я минута — 4:2, 57-я минута — 4:3. У болельщиков нашей команды, смотревших трансляцию матча на экранах компьютеров и смартфонов, екнуло сердце… Но обошлось — хоккеисты «Сокола» довели дело до победы со счетом 4:3.

Вторая игра, прошедшая на следующий день, сложилась для новочебоксарской дружины легче. С первых минут наши хоккеисты хорошо прессинговали хозяев льда и перехватывали поперечные передачи. Серьезное давление привело к трем безответным шайбам игроков «Сокола» в первом периоде. На старте второй двадцатиминутки подопечные Егора Карпа увеличили свой отрыв до пяти шайб. В этот раз, видимо, наша команда провела работу над ошибками и не позволила себе расслабиться. Обыграть «всухую» хозяев «Соколу» не удалось — команда «Белгород» забросила две шайбы, но точку поставил еще один гол новочебоксарцев. Окончательный счет 6:2!